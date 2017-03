La FOE reivindica su modelo a pesar de las posturas "insolidarias" del último año

"El objeto principal de la Federación será la defensa y desarrollo de la empresa privada dentro de una economía libre de mercado, así como la representación y defensa de los intereses colectivos de los empresarios de Huelva dentro del marco de las leyes". Es parte del acta fundacional de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), que hace justo 40 años se abría camino en el mundo de la representación empresarial. Fue pionera en España y desde la perspectiva del tiempo "el modelo funciona" a pesar de que algunos de los que hasta ahora habían representado a las casi 6.000 empresas que se resguardan bajo su paraguas "no están de acuerdo con lo que piensa y defiende la mayoría". El presidente de los empresarios, José Luis García-Palacios, hizo ayer una clara mención a las tensiones vividas en el seno interno de la federación durante el último año e insistió ante sus afiliados que precisamente por mantener el "estatus asociativo" que desde el origen de la FOE se ha basado en el principio de solidaridad, se vieron "obligados a invitar a salir de la federación a alguna asociación que decidió unilateralmente posturas insolidarias y poco respetuosas con los demás. Algo así ha ocurrido este pasado año", apuntó el líder de la patronal ante un salón de actos de la sede empresarial que por primera vez se cerraba a los medios de comunicación en una asamblea anual.

El presidente de los empresarios se refirió así a la crisis sostenida por la asociación de hoteleros que tras salir de la federación dieron origen al Círculo Empresarial de Turismo, en el que después se integraron los hosteleros, representantes de campings, campos de golf y agencias receptivas.

La FOE, "no es una entidad fácil y simple", porque hay una fuerte "diversidad" dentro de ella. No en vano, cuenta con más de doscientas asociaciones que representan a esas cerca de 6.000 empresas que se suman a ella y que defienden la unidad como pilar de futuro: "Creo sinceramente -dijo García-Palacios- que es bueno que todos los sectores estemos bajo la misma cobertura organizativa, siempre que eso traiga avanzar, modernizarse, reinventarse todos los días."

A pesar de esa llamada de atención, la reunión se centró en el trabajo de quienes impulsaron hace 40 años lo que hoy es la federación y por ello en el ambiente se respiró el homenaje que ayer se quiso rendir a los promotores de una organización que curiosamente nació desde la clandestinidad (se fundó el 1 de marzo del 77 y no fue hasta unos meses después cuando se aprobó la ley de libertad sindical que la sacó de ese estado de ocultación). García-Palacios nombró a cada uno de los impulsores y fue entonces cuando levantó el aplauso unánime de todos los presentes en la sala de la sede empresarial.

El aforo invitaba a hablar de empresa, de futuro, de crecimiento y, por tanto, de innovación. Y no faltaron referencias. Ayer se recordó una vez más que la empresa es el mejor y "único camino libre de ataduras" para recuperar el fortalecimiento la sociedad, "para eliminar desigualdades y favorecer el bienestar de todos". Aunque ese mensaje no parece "haber calado lo suficiente" en Huelva porque "no viajamos a la velocidad adecuada, aún siendo el futuro esperanzador, no acabamos de alcanzar el ritmo deseado". De ahí que el jefe de los empresarios hiciera un llamamiento a las administraciones (presentes en el sala) para que coordinen el diseño de una hoja de ruta en la que se establezcan "prioridades sociales y empresariales por encima de idearios políticos" y poder sacar del cajón el proyecto del CEUS, los regadíos del Condado o las infraestructuras pendientes y siempre reclamadas en este aforo.

Se alzó el tono reivindicativo pero también de autocrítica para hablar de empleo. García-Palacios hizo una defensa de los puestos de trabajo que mantienen las empresas de Huelva, así como de los que se deben crear para que salir de una "situación penosa" como la que deja el desempleo en la provincia. Advirtió que los dirigentes de las organizaciones empresariales deben realizar una "eficaz gestión" que les lleva y "obliga" a una permanente relación con las administraciones públicas. Y para ello, hay que "dialogar, analizar situaciones, diseñar propuestas e intentar lograr el mayor consenso posible". Y aunque en ocasiones ese esfuerzo vaya en un solo sentido…, "hay que perseverar".

El máximo representante empresarial tiene claro que la crisis ha dejado un mensaje: "La cohesión de toda la sociedad es imprescindible para resolver nuestros problemas, estén o no presentes los políticos desde un principio".

Y en Huelva la solución a los "males" que aquejan la provincia pasan por aplicar una fórmula "que todos conocemos" y que no es otra que la suma de tres conceptos: +I+I+I, que traducido al román paladino, no es otra cosa que "más inversión, más industrialización, más infraestructuras". Y como reseñó el presidente de la FOE, de la conjugación perfecta de estos tres vocablos "depende nuestro futuro, el de todos los sectores empresariales de nuestra provincia".