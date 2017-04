Expectación y prudencia en los grupos municipales

De momento se aferran a que todo son "hipótesis" y la tónica general es la prudencia. Los grupos municipales del Ayuntamiento de la capital muestran su "respeto" ante lo que consideran una situación puramente interna -la ruptura de Ciudadanos- y tienen claro que el futuro de este trío malavenido dependerá de un proceso organizativo que (la palabra se repite una y otra vez) también será interno.

Pero aunque todos los grupos afirman que seguirán trabajando con normalidad, la posibilidad de que María Martín pase al grupo mixto -integrado por los portavoces de Mesa de la Ría y Participa Huelva- y de que Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo pasen a ser ediles no adscritos cambiaría inevitablemente el día a día del Consistorio.

De momento, el equipo de gobierno se limita a mostrar su respeto y a señalar que seguirá "trabajando como hasta ahora tanto con Ciudadanos como con el resto de los grupos". Sin embargo, los tres ediles de la formación naranja han sido el bastón en el que los socialistas se han apoyado para sacar adelante sus propuestas más importantes y cuestionadas, como los presupuestos.

El presidente de IU, Pedro Jiménez, recuerda que en su día cupo un acuerdo con los socialistas "para un gobierno de izquierda", si bien no fue posible y en este momento "no nos planteamos ningún cambio". Y es que a Jiménez el tiempo le ha demostrado que "era más que evidente" que la opción del equipo de gobierno era "la de no apoyarse en la izquierda, sino en C's". "Ya se habló, con un programa de izquierda que despreciaron y lo hemos entendido después, al ver que para ellos era más fácil y cercano a su política apoyarse en C's", manifestó. Su grupo, con tres ediles, nunca ha mirado "de dónde vienen los votos para presentar propuestas dirigidas a la mayoría social", reprochó ayer Jiménez.

Más escuetos fueron los populares, que ya pasaron su particular calvario (el tiempo dirá si quedó resuelto) y prefieren ser cautos. Así, la portavoz, Pilar Miranda, mostró también su respeto y se limitó a señalar que "ya se verá" si la ruptura de C's afecta en algo al devenir municipal.

Para los dos integrantes del grupo mixto no supondría un problema que Martín se incorporase a las filas del mismo. No obstante, el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, considera "precipitado" dar por roto el grupo de Ciudadanos porque los implicados públicamente no han manifestado su intención.

Si finalmente la decisión que adopten conlleva la modificación de los integrantes del grupo mixto, Gavilán dijo que esto "se valorará en su momento", si bien llegado el caso "seguro que llegaríamos a un entendimiento para el normal funcionamiento diario del grupo".

Una doble lectura hizo, por su parte, el portavoz de Participa Huelva, Jesús Amador. En primer lugar, dejó claro que no le preocupa que ni el sueldo ni la asignación al grupo mixto se reparta entre tres. Así, lo que sí le preocupa es la limitación que supondría tener que repartirse las tres mociones y las tres preguntas que este grupo tiene asignadas por pleno. Por otra parte, Amador ve positiva la posibilidad de que el equipo de gobierno ya no pueda contar con los tres ediles de C's, de modo que espera "que de verdad el PSOE debata con todos los grupos", dado que está en minoría (tiene once ediles) y hasta ahora ha actuado, a su juicio, como si tuviera mayoría absoluta. Así, las cuestiones económicas, por ejemplo, "ni se han debatido".

El portavoz de Participa ya hace cálculos respecto a los futuros repartos de votos. Así, de los 27 ediles, cree que el PSOE tendría a 14 en contra: 8 del PP, 3 de IU, María Martín, Rafael Gavilán y él mismo. De este modo, el equipo de gobierno se queda con sus once ediles más el posible apoyo de Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, un total de 13. ¿Tendrán que recurrir los socialistas en más de una ocasión al voto de calidad del alcalde?, se pregunta ya Amador.