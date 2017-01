Estilo neoherreriano de 1953

La antigua sede de Hacienda se inauguró el 3 de diciembre de 1953 en la nueva arteria de la ciudad que abría el interior hacia El Punto con los edificios oficiales. El proyecto es del arquitecto del ministerio Julián Laguna. Las obras comenzaron en 1946, de lo que se encargó el arquitecto Francisco Sedano Arce. Un edificio neoherreriano, con fachada de bloque de granito macizo y parte de ella con talla de ornamentación. La artística portada da paso a un hall revestido de mármol, en el que destaca un mural del pintor Eduardo Vicente, que representa las riquezas más importantes de la provincia, la pesca y la minería, en lazadas con un escudo de Huelva. Una entrada que se remataba con artística vidriera. En la actualidad nada se sabe del estado en el que se encuentra el mural ni el destino que le quiera dar la Junta de Andalucía tras el proyecto de Cordón y Liñán que pretende vaciar su interior.

Desde el Círculo Sectorial del Patrimonio Cultural de Podemos, se muestra la preocupación por el vaciado del edifico. Según indica no es lo que plantea la catalogación inicial que lo protege, y que cambia más tarde. Los interrogantes arrancan en la contradicción que se da en la catalogación del edificio. Por una parte la que aparece en el listado de Edificios Catalogados del PGOU, de 1999, que le otorga grado P1; mientras que en 2009 la cédula urbanística del inmueble aparece como P2. La diferencia está en que el grado P1 protege la estructura y forma del inmueble, debiendo mantenerse idéntica más allá de los diferentes usos que pueda albergar. En la posterior catalogación P2, podría alterarse si existiera ruina física a criterio del Ayuntamiento, pero nunca afectando a la altura y ocupación preexistente. Círculo Podemos señala que el informe del arquitecto municipal apunta al deterioro estructural de edificio, si bien desaconseja cualquier incremento de volumen e insta al mantenimiento de la tipología interior originaria. Círculo Podemos señala que el proyecto para la restauración del edifico "parece no respetar estos preceptos".

Al mismo tiempo dice que este cambio de catalogación podría afectar a otros edificios. Por ello, presentó escrito ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y el Seprona de la Guardia Civil, para que sean ellos desde sus competencias urbanísticas los que interesen la información necesaria y aseguren el cumplimiento de la protección urbanística por parte del proyecto de obras planteado.

El arquitecto Miguel Ángel Estévez, que estuvo encargado durante años de la antigua sede de Hacienda, asegura que el edificio "no está en ruina". Considera que de ser así los efectos se notarían en su exterior y "no hay ningún daño estructural, el edifico no tiene fisuras y si estuviera dañado éstas se verían". Reconoce que de tener alguna patología sería humedades de condensación del sótano, ya que el agua no tiene ventilación alguna en estos momentos, pero sin más problemas.

Recuerda algunas intervenciones que se realizaron en la planta sótano, donde se zuncharon los pilares, por lo que dice que no tienen problema alguno. En cuanto a existencia de aluminosis que pudiera afectar al edificio, Miguel Ángel Estévez dice que en el tiempo que estuvo como arquitecto de Hacienda, desde 1965 a 1987 "no se detectó nada al respecto".