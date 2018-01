Entrenar la creatividad para la transformación social

La capacidad para descubrir, resolver problemas, inventar o crear algo nuevo y útil, eso es la creatividad, y es una capacidad humana que tenemos todos. Nos viene de serie. Nuestra mente está preparada para ser creativa, y lo que es aún mejor, podemos fomentarlo. Por eso me parece una valiosa oportunidad que hablemos de cómo aplicar el pensamiento creativo a los equipos que gestionan las organizaciones, y que lo hagamos con sentido común y visión global, o sea, con Responsabilidad Social Corporativa. Porque está claro que, en términos sociales y ambientales, las formas de pensamiento tradicionales no parece que nos hayan conducido a un puerto ideal.

Algunos datos sobre pensamiento creativo

Al investigar sobre pensamiento creativo constatas que se trata de un concepto inherente al ser humano que ha sido estudiado y definido muchas veces. Su estudio toma especial relevancia en el siglo XIX en paralelo a los descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro humano. Y como en este campo seguimos casi en pañales, algo que me fascina por lo mucho que todavía nos queda por descubrir, siguen surgiendo teorías sobre dónde, cómo y por qué el cerebro es creativo.

Las últimas investigaciones desmontan las teorías anteriores en las que se ubicaba la capacidad creativa en el emocional hemisferio derecho. El denominado proceso creativo está formado por muchas interacciones cognitivas y emocionales que implican a los dos hemisferios, o sea, es un proceso mental complejo que hace muchas comparaciones y conecta múltiples ideas y emociones, tanto conscientes como inconscientes.

Las cuatro etapas de la creatividad

Hace 92 años el psicólogo y pensador inglés Graham Wallas escribió su libro The Art of Thought (El arte del pensamiento) en el que define, basándose en el trabajo de sus predecesores, las cuatro fases del pensamiento creativo que aún hoy siguen bastante vigentes. Ya hace casi un siglo Wallas planteaba que el pensamiento creativo podría ser la alternativa o el elemento solucionador para los problemas sociales "modernos". Un visionario cuyas palabras siguen de actualidad.

Por eso, les invito a buscar la aplicación de su teoría en el trabajo de los equipos en las empresas. Sería genial que además se aplicara con la triple visión responsable: para la mejora económica, ambiental y social. Eso es la Responsabilidad Social Corporativa. Y encontrar soluciones creativas que respondan a las tres áreas, eso es la sostenibilidad.

Dice Wallas que en la primera fase, la de preparación, se trata de identificar la necesidad o problema que queremos resolver, y recoger todos los datos posibles sin orden ni necesidad de mayor análisis. Estos pensamientos se trabajan por ejemplo con tormentas de ideas u otras técnicas de análisis en las que lo más importante es eliminar los juicios o ideas preconcebidas para que salgan pensamientos nuevos, cuantos más mejor, por muy locos que parezcan. Aquí usamos la imaginación, la proyección, las experiencias, todo.

La incubación de toda esa información e ideas recogidas es la segunda fase. No está en el consciente, y por lo tanto implica apartarse de la observación del problema, confiando en que la mente va a seguir trabajando para generar posibles soluciones "en segundo plano", como las aplicaciones del móvil. Así que dormir, correr, planchar, leer o bailar, cualquier actividad será útil para liberar al cerebro. Por eso la mejor idea no suele salir en la mesa de trabajo, sino en la ducha o haciendo ese cuscús que tanto le gusta, y por eso que un jefe agobie o exija sin medida no fomenta la creatividad.

La tercera fase, la de iluminación, es la del ¡eureka! de Arquímedes en la bañera, ese momento en el que sale a la superficie del consciente la idea que nos acerca a la solución. Son intuiciones, inspiraciones, pálpitos que nos llevan a la cuarta fase, la de verificación.

En la última fase es donde volvemos a la lógica para hacer una evaluación analítica y verificar que la solución planteada funciona. Así que el equipo debe volver a reunirse, con otras técnicas de trabajo más prácticas, para proyectar y medir el impacto de la solución, y para garantizar que funciona.

Entrenar la creatividad

Y como se trata de desarrollar la Responsabilidad Social Corporativa, comparto algunas claves que fomentan la creatividad en los equipos de trabajo, o en nosotros mismos.

1. Fomente el conocimiento de materias no habituales. No sabemos con qué puede nuestra mente creativa llegar a conectar las ideas que generan la solución, quizás sea con una receta de cocina o con un truco de bricolaje, o en mi caso, que soy de letras puras, con la física cuántica. Así que no se trata de leer mucho, se trata de leer muy diverso.

2. Propicie reuniones también muy diversas. Sobre todo en la primera fase, la de preparación, invite a personas de otros departamentos, de otros servicios, o ¡de otras empresas! Que haya diferentes y muy diversas experiencias redundará sin duda en la calidad y cantidad de las nuevas ideas y distintos enfoques.

3. Facilite la experimentación. Permita a su equipo o permítase a sí mismo, equivocarse intentando cosas nuevas, y probando distintas soluciones. No tenga tanta prisa. Desarrolle la capacidad de pensamiento lateral, es decir, su habilidad para ver las cosas desde todos los ángulos.

4. Y trabaje la paradoja del control, y ¡pierda el miedo a perderlo! Me encanta este pensamiento: perder el miedo a perder el control. Porque además en términos de creatividad es la principal clave para liberar la mente y dejarla expresar todo su misterioso y maravilloso potencial.

Somos una especie creativa. La creatividad nos ha traído hasta esta vertiginosa era de la innovación y constantes adelantos tecnológicos que nuestros abuelos ni hubieran imaginado. Seamos responsables con ella, y seamos hábiles para responder al entorno con creatividad sostenible.