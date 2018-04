Empresarios y sindicatos coinciden en el "olvido" del Gobierno a Huelva

La carencia de infraestructuras en la provincia de Huelva es tan seria que empresarios, sindicatos e Izquierda Unida, tan separados como se pueda imaginar en el apartado ideológico, caminan juntos en la petición de soluciones a un problema que afecta a todos los ciudadanos por igual. Después de constatar la racanería inversora del Ejecutivo en el día de ayer, la Federación Onubense de Empresarios, la Cámara de Comercio, IU y los dos sindicatos mayoritarios, coincidieron en describir las inversiones con calificativos como "pírricos", "raquíticos" o "insuficientes" y criticaron por igual el "intolerable olvido que para el Gobierno tiene la provincia de Huelva".

La FOE fue más allá y quiso hacer un llamamiento "a nuestros diputados y senadores, a quienes corresponde defender a nuestra provincia y sacarla de una vez por todas del furgón de cola donde sucesivamente gobiernos de distintos tintes políticos han acabado situándola", algo que llevará a efecto "la próxima semana a los representantes en el Congreso y Senado del PP" en el transcurso de una reunión que también espera celebrar "con el PSOE cuando esa formación fije el encuentro solicitado". Los empresarios onubenses llegaron a la conclusión de que "Huelva es la gran olvidada a tenor de la escasa dotación económica que se prevé para nuestra provincia".

También muestran su desconsuelo porque "tendrá que seguir esperando a las inversiones que nuestro territorio requiere si queremos posicionar a sus sectores económicos estratégicos en el lugar que les corresponde a pesar del esfuerzo que desde el ámbito privado se viene haciendo". Por último, los empresarios aseguran que "la competitividad de nuestras empresas se verá seriamente perjudicada ante este panorama donde la foto fija que presentan los PGE han producido en la FOE un gran decepción, aunque bien es verdad que era del todo previsible".

Por su parte, la Cámara de Comercio lamentó que "Huelva haya sido nuevamente ignorada en Madrid, como se ha podido comprobar en el proyecto de Presupuestos Generales y se impida a nuestra provincia alcanzar los retos que tiene por delante, que no son pocos, especialmente por la pérdida de empleo industrial que ha sufrido en los últimos años en relación con la industria química y la naval, fundamentalmente". En términos similares a los anunciados desde la FOE, la institución cameral pone el acento en "el olvido de importantes proyectos como el Centro de Experimentación de Vuelos no Tripulados (CEUS), que hubiera sido un gran revulsivo para el sector de la industria aeroespacial en nuestra provincia" y concluyó con que "un entorno que no se adapte a las necesidades de cualquier sector productivo está llamado a fracasar y difícilmente podrá competir con territorios que avanzan y progresan, ofreciendo al inversor mayores garantía de éxito".

En una comparecencia, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo, fue más allá y definió las cuentas enviadas por Hacienda al Congreso como "una auténtica y penosa tomadura de pelo, con la que el Gobierno del PP vuelve a faltarle el respeto a esta provincia". Además, destacó que "volvemos a ver proyectos que no son más que promesas falsas como el del AVE, desde el año 2003, o la presa del Alcolea, desde el año 2008, que nunca llegan a ejecutarse". En este sentido, quiso dejar claro que la ejecución de los proyectos recogidos, año tras año, en los PGE se quedó en el 23% en 2016 y eso no ha mejorado en nada en los años siguientes, "ni esperamos que lo haga en este ejercicio, porque no son más que teatro".

El secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, quiso defender la coincidencia con los empresarios y confesó que "no me importa ir de la mano con el que sea para defender lo que Huelva necesita" y calificó a las inversiones como "un catálogo de promesas incumplidas". Para el dirigente sindical "es preciso articular un frente social entre administraciones y partidos políticos para dejar de ser el vagón de cola".

Por último, Emilio Fernández, secretario general de CCOO, calificó la situación que vive la provincia como "una condena crónica, una humillación al ser nuevamente ignorada en los Presupuestos del Estado, que no son capaces de corregir las desigualdades históricas que padecemos". También defendió "ponerse de acuerdo en resolver problemas reales de los ciudadanos; no podemos escudarnos en diferencias ideológicas; estamos de acuerdo en que hay necesidades que no podemos ignorar por más tiempo. Es una preocupación que debemos resolver entre toda la sociedad".