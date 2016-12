Empresarios ven "caciques locales" tras la polémica de Majarabique

Una de las personas que están en el origen de la movilización sobre Majarabique "controla algunos de los órganos representativos del sector empresarial sevillano lo que, a su vez, le da acceso a órganos de gestión de algunos entes públicos utilizando estas posiciones para favorecer sus intereses personales". Se trata de uno de los párrafos contenidos en un documento al que ha tenido acceso Huelva Información y en el que se recoge el sentir de las empresas que trabajan en el entorno del Puerto onubense y que supone el primer pronunciamiento desde que se conociera la adjudicación del nodo logístico en Sevilla. En concreto, se refieren a "un empresario que es titular de 7 licencias de servicios de la Autoridad Portuaria de Sevilla y de diversas conexiones portuarias a través de empresas que controla y participa". En otro de los párrafos, se habla abiertamente de que el desarrollo de cualquier actividad en Andalucía pasa por "acatar las reglas de ciertos caciques locales".

El escrito intenta buscar una respuesta a "las razones de fondo por las que se produce esta actuación de rechazo tan incomprensible" y señalan que la misma "pone al descubierto elementos que abundan en lo ilegítimo de su origen y que son bien conocidos por gran parte de la sociedad sevillana, si bien forman parte de esas cosas que nadie se atreve a sacar a la luz". Es por ello, por lo que consideran que "las personas y entidades que están en el origen de esta movilización en contra del proyecto, no tienen interés alguno" en defender otra cosa que "a determinadas empresas, entidades y personas concretas que controlan ámbitos de actividad muy específicos a base de utilizar su influencia para evitar que se compita con ellos".

En resumen, el documento asegura que "nos encontramos ante una situación típica de empleo de tácticas coercitivas de libro, en la que unos pocos, para defender sus intereses particulares y su incompetencia como gestores, pretenden identificar un enemigo externo como culpable de todos sus males, con el fin de confundir y movilizar a políticos, medios de comunicación y ciudadanía para que les mantengan sus negocios aun a costa de bloquear el desarrollo de proyectos de indudable interés general para Sevilla".

Pese a ello, el escrito mantiene su esperanza en que "los políticos no caigan en la trampa de estos señores" y que los entes públicos actúen conforme a lo que establecen las leyes y no dictarán actos injustos a sabiendas y que, finalmente, el proyecto de Majarabique será una realidad en pocos meses". De no hacerse de esta manera, "estaríamos transmitiendo que en Andalucía no impera la ley en el desarrollo de la actividad económica, que aquí hay que acatar las reglas de ciertos caciques para poder desarrollar actividades empresariales (como en otros países de más al sur de Andalucía), que no somos una tierra segura para que las empresas internacionales vengan a invertir, que las administraciones públicas actúan al dictado de poderes fácticos locales y que, en definitiva, no cumplimos las reglas de juego".

En este caso concreto, el documento suscrito por las empresas que operan en las instalaciones portuarias reconoce que "podría traducirse en la frustración de importantes proyectos inversores, en la desinversión a medio plazo por algunas de las principales empresas, en la pérdida de credibilidad futura, no sólo del Puerto, sino de toda la zona, lo que daría al traste con todas las estrategias de desarrollo económico que las distintas administraciones están implementando". A su juicio "este hipotético despropósito no podría producirse más que con un desprecio flagrante del ordenamiento jurídico en múltiples aspectos", por lo que de llevarse a efecto "es previsible que se produjesen acciones judiciales de todo tipo, tanto para reparar los perjuicios causados, como para la exigencia de responsabilidades personales".

El diagnóstico que realizan sobre lo que ha ocurrido desde comienzos de mes es, según los empresarios, una pretensión por "llevar al ámbito político un planteamiento cuyo único objetivo es forzar a quienes legítimamente desarrollan un proyecto empresarial y de alto interés económico para que desistan del mismo. Actuaciones de este tipo, o al menos muy parecidas, tienen su tipificación en el Código Penal". En este sentido, "se pretende forzar a distintas entidades públicas a que, de forma manifiesta, adopten resoluciones contrarias a derecho" algo que "vuelve a estar tipificado en el Código Penal".

En resumen, la última intención "pretende evitar la competencia en el sector portuario, mediante métodos coercitivos que pretenden distorsionar el mercado", algo que "nuevamente vuelve a ser un acto contrario al ordenamiento jurídico tanto en el ámbito de la normativa reguladora de la competencia, como del ámbito penal".