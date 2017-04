Empoderar a mujeres para mejorar el mundo es el objetivo del proyecto que llega a Huelva

Emprendimiento, mujeres, cambio social... Podría sonar a lo mismo de siempre, pero no lo es. Tengo la fortuna de participar directamente en el proyecto de GIRA Mujeres, facilitando la formación presencial con la que empieza, y he podido vivir en directo el efecto transformador de este programa de la Responsabilidad Social Corporativa de Coca-Cola. Es muy esperanzador esto si se enmarca en el objetivo global de la iniciativa: empoderar a cinco millones de mujeres antes de 2020 en todo el mundo. Ese fue el acuerdo con las Naciones Unidas, basado en el indiscutible poder transformador de este colectivo.

En abril GIRA Mujeres llega a Huelva de la mano de uno de los socios en este proyecto de la conocida marca Alma Natura, con los que colaboro estrechamente. La ruta que se propone a las mujeres es clara y efectiva: formación presencial y on line sobre cómo encontrar y hacer realidad la idea propia de negocio, sobre cómo automotivarse y sobre cómo resistir en el camino del emprendimiento.

Las formaciones ya se están programando a lo largo de los meses de abril y mayo en numerosas localidades onubenses, incluida la capital, donde arranca el programa la semana que viene en la Universidad de Huelva. La sensibilidad especial y la generosa inquietud hacia sus alumnos de la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Pilar Marín, han sido determinantes.

A este proyecto se pueden apuntar todas las mujeres residentes en España de entornos rurales y urbanos, empleadas o desempleadas y de entre 23 y 55 años, en situación estable o de vulnerabilidad. Además de la experiencia en sí misma, GIRA Mujeres, que espera brindar una oportunidad a más de 4.000 mujeres en toda España, se ha marcado como objetivos fortalecer la autonomía personal e intelectual de la mujer, aumentar la motivación y la autoestima, impulsar la capacidad de emprender en función de las oportunidades del entorno, ampliar los conocimientos y el manejo de las herramientas disponibles para emprender y favorecer la búsqueda de nuevos modelos de negocios.

En el contexto mundial, la situación en la que nos desenvolvemos las mujeres es muy desigual. Nada tiene que ver la realidad que podamos vivir en España o en la mayoría de los países europeos, con la que viven en áreas de Latinoamérica o África u otras partes del mundo, donde hay mujeres que se siguen enfrentando a situaciones a veces inimaginables, angustiantes, denigrantes, medievales…

Sin embargo, hay algo que se cumple siempre independientemente de que se viva la femineidad con más o menos desafíos: el rol de la mujer en todas las sociedades es fundamental e indiscutiblemente importante, lo reconozca o no cada sociedad. La mujer es un pilar social y económico, y por tanto, tiene un alto efecto transformador en el mundo.

La mujer está más que acostumbrada a desarrollar varias funciones sociales, de hecho cada vez más. Lleva y compagina su rol maternal, su rol familiar, su rol laboral, su rol de pareja, y su rol consigo misma… Y esto es especialmente notable en las áreas rurales. Por eso me gusta mucho el sesgo y el objetivo que tiene GIRA Mujeres en las áreas de menor densidad de población: evitar el abandono de los pueblos. Y me gusta, porque mantener la población activa y dinámica en las áreas rurales a mí me parece una garantía para el desarrollo económico de cualquier país.

Hace unos días leía una interesantísima entrevista a Nawal el Saadawi, doctora en Medicina egipcia, escritora y activista por los derechos de las mujeres. La entrevista, que les recomiendo buscar, se titula Las mujeres son esclavas de la maternidad, y me gustaría acabar hoy con una de las frases de esta mujer valiente: "El cambio no emana de una única batalla, requiere toda una vida. Pero el paso fundamental es cambiarse a una misma, eso te convierte en poderosa". Yo tengo fe.