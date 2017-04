Emigrantes retornados a Huelva mantienen su pulso con el Gobierno

Desde el verano de 2015 no han dejado de visibilizar su protesta con concentraciones a las puertas de Hacienda, en el Paseo Santa Fe, e incluso han viajado a Madrid para participar en manifestaciones convocadas a nivel estatal. En la mañana de ayer, un grupo de emigrantes retornados -de entre 66 y 84 años y que trabajaron en Alemania, Suiza, Francia y Holanda- hicieron una nueva parada en su hoja de ruta para mostrar su desacuerdo con la obligación, impuesta por el Gobierno hace dos años, de tributar con carácter retroactivo (hasta los últimos cuatro años) por las pensiones que reciben del extranjero, donde trabajaron durante un tiempo.

Hasta entonces las pensiones de este colectivo -que en Huelva cuenta con unas 10.000 personas- estaban exentas de tributar en España, si bien en 2015 los jubilados en esta situación se encontraron con la exigencia de tener que liquidar los últimos cuatro ejercicios, un hecho que los afectados califican como una "situación injusta", al tener que hacer un desembolso de dinero al que, en muchos casos, no pueden hacer frente.

Con pancartas en la mano y al grito de "Fuimos emigrantes, no defraudadores" o "No somos la hucha de Montoro" los manifestantes hicieron oír sus reivindicaciones y pidieron al Gobierno, una vez más, que les escuche. A pesar del cansancio y de que su demanda no ha obtenido el efecto que desea, el colectivo, que se ha constituido en asociación, seguirá adelante con sus protestas.