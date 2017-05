Emigrantes se hace una piña

La Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío se echa hoy a la calle a las ocho y media de la mañana. Lo hará con la alegría que les caracteriza, a pesar de que este año se vivieran en los días previos a la partida las dimisiones de la presidenta, Belén Requena, y de la hermana mayor, María del Carmen Pérez Soriano.

Está al frente de los rocieros José Brioso Mojarro, como presidente y mayordomo, que era el cargo que tenía hasta ahora en la junta de gobierno. En la jornada de ayer se mostró muy ilusionado por la buena respuesta que está teniendo la hermandad en estos momentos tan complicados como es poner en marcha la comitiva rociera en no más de diez días.

La gente está respondiendo, lo está dando todo, más del cien por cien"José Brioso MojarroPresidente

"La gente está respondiendo de una manera fantástica, lo están dando todo, más del cien por cien y eso hay que valorarlo mucho", dice José Brioso, que no recordaba "tanta gente visitando la casa de hermandad y dispuesta a colaborar y participar en todo en estos días". Quiere volver a lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los que hoy se pondrán en camino. "No se espera que surja problema alguno, tenemos resueltas todas las previsiones y los gastos están hechos". Así que confía que los peregrinos y los onubenses se diviertan, se lo pasen bien y lleguen ante la Blanca Paloma con la devoción de todos los años.

En la salida de Emigrantes se prevén 1.600 personas, 250 caballos, 7 carros tradicionales, 23 vehículos de tracción animal, 22 remolques y tractores adornados, 30 vehículos de apoyo, 1 vehículo veterinario, 1 vehículo taller y herrador. El camino será el mismo de todos los años, con una pequeña variación en la Avenida de Andalucía, de tal forma que accederán de esta hacia la calle de Los Marismeños hacia Palomeque y de ahí continuarán hacia la Avenida de Galaroza. "El motivo no es otro que buscar el calor de la gente, así no los han pedido muchos hermanos que viven en estas calles y no hay problema para ello, creo que será muy bonito porque el segundo tramo de la avenida de Andalucía es muy frío", destaca el presidente.

José Brioso tenía en la jornada de ayer que cumplir con una de las tareas que realiza todos los años como profesional de la floristería y era el adorno de la carreta del Simpecado, que es todo un vergel de aromas y colores. Este año la puesta de la salida la dona la Hermandad de Huelva y las de la presentación y la vuelta unos hermanos.