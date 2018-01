Elegancia y saber estar

Pachamama, diosa inca que representa a la madre tierra. Éste es el tipo. Presentación muy melódica en el comienzo para subir con fuerza hasta el final. El disfraz con una larga capa que envuelve las entrañas de la tierra, un disfraz quizás con poco colorido pero muy en la línea de austeridad que van representando. En los pasodobles, preciosa letra a las abuelas, musicalmente bien montado, quizás excesivamente lento, con muchas connotaciones musicales, saben apretar donde tienen que hacerlo. A los bestias mal llamados la manada, pues la manada es otra cosa para ellas, letra muy dura y reivindicativa, se nota que está escrita con un indudable sentimiento de frustración. Gran letra. En los cuplés, faena de aliño aunque si me tengo que quedar con uno lo haré con el del partido Sevilla-Betis, final gracioso, se pueden meter palabras picantes y no desentonar. En el popurrí, sacan bailes típicos y ritmos africanos, es una alocución a lo que nos puede pasar si no cuidamos nuestra tierra. Tienen momentos de coreografías y bailes, aunque fáciles, muy bien conseguidos.