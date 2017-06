Educación estudiará individualmente la instalación de aire acondicionado en los centros de la provincia onubense

Cinco centros educativos de la provincia de Huelva, entre ellos el Virgen del Pilar de la capital onubense, han solicitado a la Delegación Territorial de Educación la instalación de aire acondicionado. El delegado provincial, Vicente Zarza, comentó que, ante la demanda existente, la Consejería “ha asumido el compromiso” y se va realizar un estudio de cada centro educativo para ver sus necesidades.

Indicó que “no va a ser una solución para todos iguales. Eso sería lo fácil, instalar aire acondicionado en cada uno de los espacios”, lo que supondría más inversiones por una parte, y “daño al planeta”, por otro, ya que esto se traduciría en “mucho consumo eléctrico y se generarían más emisiones para la atmósfera”. Zarza subrayó que “cada una de las soluciones será unitaria, individual, según cada centro”.

No obstante, el delegado territorial de Educación destacó que la mayor demanda por parte de los colegios e institutos de la provincia de Huelva “son espacios de sombraen los patios”. Apuntó que “hemos tenido una ola de calor, que es algo extraordinario, y ha saltado la alarma en ese sentido, pero es una excepcionalidad, son inclemencias meteorológicas que no son normales, no sabemos sin con el cambio climático se van a convertir en normalidad”.