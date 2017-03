Educación aplaza la escolarización en las guarderías a la espera de cambios

Muy crítica fue también la responsable en Huelva de la Coordinadora de Escuelas Infantiles, Rosario de la Peña. Para ella, no se entiende la política de Educación, que "quiere ampliar el número de plazas cuando en este curso, y a nivel andaluz, cerca del 20% no se ha cubierto".

Desde otra de las entidades, Fasei, su responsable en Huelva, Blas Miguel Rodríguez, apuntó otro efecto que puede tener el nuevo decreto: la batallas entre los CEI o guarderías. La Consejería seguirá ofertando un precio/plaza máximo de 278,88 euros con comedor incluido, precio inalterado desde hace ya varios cursos. Las guarderías que opten por adherirse al programa de la Junta podrán ofrecer precios más bajos: "Nos dijeron, desde 2009, que se iría subiendo el precio conforme al IPC y eso no se ha hecho nunca. Se trata de un precio que la Junta sabe que es insuficiente, de manera que esa guerra entre guarderías va a suponer un deterioro de la calidad de los servicios".

Ante la pregunta de cómo puede afectar la reforma -que puede tener incidencia en un colectivo de unas 4.000 familias onubenses-, hay que tener en cuenta que el proyecto de Educación no supondrá un incremento de gastos directos para ellas, aunque sí puede tenerlo de manera indirecta a través de las bonificaciones. De este modo, los padres que vayan a solicitar plazas y ayudas tendrán, en principio, del 10 al 26 de mayo para hacerlo. En ese mismo periodo habrá que pedir la bonificación. A diferencia de lo que ocurría hasta ahor,a fuera de este plazo las familias tendrán opción a plaza pero no a ayudas, según recuerda la asociación Escuelas Infantiles Unidas (Aeiou).

Instauración de un precio mínimo para mitigar la competencia

Aunque la Consejería de Educación hizo ayer algunas modificaciones en su proyecto primario, no han sido suficientes como para que el colectivo haya suspendido la concentración de mañana. Los movimientos realizados por la Junta admiten que los que hayan nacido durante el curso podrán solicitar bonificaciones durante todo el año y no sólo en el plazo de matriculación. Asimismo, se contemplarán situaciones especiales (como casos de exclusión social) en los que se podrán solicitar esas bonificaciones fuerza del plazo establecido. Además, se podrán hacer convocatorias extraordinarias si hubiera dinero disponible. Finalmente, Educación se inclina a establecer un precio mínimo de oferta por parte de las guarderías para mitigar el impacto de una guerra entre centros y su negativa repercusión en la calidad prestada a los niños. Para el principio de adhesión, cada centro podrá aspirar a colaborar con la Junta en convocatorias anuales que, previsiblemente, se realizarán este año en un período que podrá dar comienzo a principios de abril. A esta convocatoria podrán aspirar todos los centros privados, incluso aquellos que no estaban conveniados.