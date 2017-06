Los centros de Educación Infantil denuncian espaciosno regulados

A partir del 10 de mayo, se inició el plazo para que los padres solicitaran plaza para el próximo curso. Una convocatoria que finalizó el día 26 del pasado mes con la circunstancia adicional de que todos los que no realizaran estos trámites en ese plazo concreto, tendrán la incertidumbre de saber si van a contar con ayudas. "Si a toda esta situación, tenemos ahora que enfrentarnos a una serie de espacios no reglados, no controlados ni por la Consejería, ni por los ayuntamientos que no cumplen con la reglamentación exigida para los Centros de Educación Infantil de 0 a 3 años, ¿cuál va a ser el futuro del sector? Pero desde nuestra Asociación de Escuelas Infantiles Unidas, vamos a seguir exigiendo mayores ayudas a los padres y mayor protección para los centros y ofrecer así una educación de calidad y para todos", añadió Maribel Uncala.

"En algunos casos se trata de espacios cedidos por los ayuntamientos y en otros, a título particular pero la realidad es que estos espacios se acogen a numerosos niños y al no estar regulados, ni cumplen con los requisitos legales, ofertando unos precios muy reducidos", señala la vicepresidenta de Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala.

"Las ludotecas o sitios recreativos no son centros educativos"

Ante la posible aparición de locales no legalmente establecidos dirigidos a niños entre 0 y 3 años, la Delegación Territorial de Educación indicó que "las ludotecas o espacios recreativos destinados al público infantil no son centros educativos, por lo que necesitan una licencia de apertura municipal por parte del Ayuntamiento correspondiente. La Consejería de Educación no tiene competencia en este tipo de establecimiento comercial". No obstante, en caso de recibir denuncias por parte de titulares de centros de Educación Infantil autorizados por la Consejería de Educación para impartir este ciclo, la Delegación Territorial se pone en contacto con el Ayuntamiento correspondiente, instándole a corroborar y comprobar la naturaleza y función de dicho establecimiento, como responsable de su autorización, inspección y control (según directrices marcadas por la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior). En cualquier caso, sentencia la Delegación, un espacio recreativo infantil no puede ocuparse de la formación, custodia y alimentación del menor en horario regular.