El Economato Resurgir atiende a 63.500 personas durante 2017

El Economato Resurgir atendió a 63.500 personas de Huelva y provincia durante 2017. Así lo manifestó el presidente de la asociación, Manuel García, que apuntó que una media de 1.700 familias se benefician al mes de este servicio, núcleos familiares formados por tres y cuatro personas. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el presidente de Resurgir firmaron ayer el tercer convenio de este mandato, por el cual el Ayuntamiento de la capital onubense aporta 250.000 euros para que se pueda seguir desarrollando esta iniciativa solidaria.

"Me siento orgulloso de seguir haciendo honor a un compromiso, no podemos consentir que haya familias que no tengan lo fundamental, la alimentación", indicó el alcalde tras la firma del convenio.

El presidente de la asociación destaca que el perfil del usuario es cada vez más femenino

Cruz comentó que en el marco de este convenio 16.900 personas fueron atendidas el pasado año en la ciudad. Explicó que utilizaron este servicio más de 300 familias al mes, formadas por una media de cuatro miembros, lo que supone más de 1.300 beneficiarios.

El alcalde señaló que esta colaboración con la asociación responde a un compromiso del equipo de gobierno y recordó que lo primero que se hizo fue saldar la deuda municipal que había pendiente del anterior mandato, que ascendía a 66.000 euros y, aparte, se comprometieron a destinar cada año 250.000 euros para el economato solidario. Cruz destacó la gran labor que realiza esta asociación con las familias más necesitadas y con lo más básico, que es la alimentación. "Es un modelo de cómo se abordan situaciones de emergencia y de enorme necesidad".

Desde la Concejalía de Políticas Sociales se está trabajando en un nuevo protocolo para que las familias beneficiarias puedan contar con esta ayuda durante tres meses, estableciendo así periodos más largos para que la ayuda pueda ser más efectiva. "Tres meses para que puedan acudir al Economato a comprar alimentos de primera necesidad con precios que les permitan abastecerse", a lo que añadió que "se intenta ser lo más eficaces posibles".

El alcalde resaltó el trabajo que realizan los sesenta y siete voluntarios, que "son los que sacan adelante esa atención a estas familias".

El presidente de la asociación Resurgir aclaró que no se limitan sólo a atender a las familias sino a denunciar las causas por las que estos ciudadanos se encuentran en esa situación, "aquellas cosas que se pueden mejorar" y para ello realizan propuestas.

Respecto al perfil de los usuarios del Economato Resurgir, dijo que es variado, "hay personas de la antigua clase media, ciudadanos con estudios que no tienen trabajo y también que tienen empleo pero su contrato es precario". A estos se unen pensionistas con pensiones no contributivas. Manifestó que el perfil es cada vez "más femenino".

Según García, la crisis económica y los recortes "han dejado secuelas difíciles de curar". Aseguró que hay sectores de la sociedad "que se van a quedar anclados en la pobreza".

Entre las causas se encuentra la falta de "una economía moderna, que dinamice la creación de empleo permanente y de calidad". En este sentido, subrayó que "hasta que no haya comunicaciones no va a haber inversiones en Huelva". Recalcó que es fundamental "la modernización de la red ferroviaria" y mejores vías de comunicación.

El presidente de Resurgir incidió en la importancia de la implicación de la Universidad "como motor de propuestas de desarrollo".