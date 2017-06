EXPERIENCIAS DE HUELVA

Ayer no era un escritor. Tampoco era Pedro Rodríguez. Intentaba ser un ciudadano más, pero seguía siendo Perico y El alcalde, no el elegido en las urnas hace dos años, sino el que cambió el signo político de la capital hace 22 y se mantuvo en el despacho de Gran Vía durante dos décadas. La presentación de su quinto libro, Buenos días, Huelva, fue un encuentro entre amigos que así lo quisieron definir entre bambalinas, antes de su llegada para presentar una recopilación de emociones y el recuerdo de esos momentos vividos que poco a poco, y casi de forma involuntaria, han formado parte de la realidad de Huelva que hoy se vive.

La casualidad (o no) quiso que la primera reaparición pública de Pedro Rodríguez tras dejar su acta de concejal se realizase justo 40 años después de las primeras elecciones democráticas. El autor recordaba alguna de sus vivencias como alcalde en la ciudad que ama, en su faceta de onubense y también de ciudadano. Comenzó emocionado, ante la atenta mirada de toda su familia que ocupaba la prima fila del salón de actos de la Caja Rural de Huelva, lugar elegido para el acto. En el centro, su mujer, Carmen, la que ha sido y es el pilar de su vida y la que también es autora (aunque no lo diga porque ella siempre ha preferido ese anonimato que la enaltece ) de la fotografía que ilustra la publicación que ayer se presentó. Una recopilación de un centenar de esos saludos que diariamente a lo largo de seis años (sin una sola ausencia) ha realizado Rodríguez en su perfil de Facebook. Son un "pedacito" de Huelva, de sus vivencias, de sus experiencias y análisis personales que a cualquier ciudadano que siente Huelva le pueden resultar familiares. "Escribir diariamente me supone un esfuerzo, pero me produce un gran placer", apunta en uno de esos cien buenos días que se entrelazan uno a uno y que muestran a "un amigo que te muestra un episodio con el que podrás entender mejor la realidad que te rodea". Así lo ve el periodista Andrés Marín, autor del prólogo de un libro en el que se retrata en cierta medida "el Pedro más humano, capaz de emocionarse hasta la lágrima con el problema de quien lo para en la esquina". El que conocen sus 5.000 seguidores de Facebook, entre los que hay, como ayer, personas anónimas, vecinos, y también miembros de sus primeros equipos de gobierno municipal. A ellos se quisieron sumar representantes de la vida cultural y empresarial de la ciudad y, sin titubeos, componentes de la directiva del partido al que sigue defendiendo Perico.

"La memoria es corta, frágil y conviene activarla de vez en cuando" y por eso Rodríguez entiende que el libro es para "releer". Da igual por dónde se empiece. Porque cada uno de esos buenos días son la imagen de un momento que dibuja con palabras. Con vocablos llenos de onubensismo, impregnados de Huelva y matizados con ese blanco y azul que ondea en el corazón que ayer quiso abrir un poco más a su ciudad.