Díaz tiene al partido de su lado

Susana Díaz se dio ayer un auténtico baño de masas en Hinojos, escenificando el apoyo inequívoco y unánime del partido a su candidata a la Secretaría General del PSOE, a diferencia de lo ocurrido esta misma semana cuando en el acto de Pedro Sánchez en la capital onubense, la ausencia de cuadros del partido fue absoluta. Arropada por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y el alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, la presidenta andaluza entró en escena entre los aplausos y vítores de unos militantes entregados "a su carisma" y "liderazgo". De lo que caben pocas dudas es de que, al menos entre los cargos, tiene al partido de su lado.

En el fragor del discurso Díaz dejó titulares más allá de la retórica que preside este tipo de actos, firmando varios guiños al público en forma de promesas, entre ellas la recepción del suelo del nuevo Chare del Condado que se emplazará en el término municipal de Bollullos.

No citó en ningún momento a sus dos adversarios por la Secretaría General

La líder regional no citó expresamente a sus adversarios a las primarias socialistas. Ni Pedro Sánchez ni Patxi López ocuparon su discurso, vanagloriándose de que en su boca jamás hablaría mal de ningún dirigente "No voy a perder ni un minuto hablando de cuestiones internas", por lo que mostró su voluntad de centrar todas sus fuerzas y energías en construir un proyecto sólido que permita cambiar España, pues el país "está esperando una alternativa de gobierno".

Sus críticas más incisivas fueron a parar al "inmoral e indecente" Gobierno de España. El presidente, Mariano Rajoy, fue el centro de sus dardos por el "reiterado maltrato" a la comunidad andaluza que, a su juicio, se ha escenificado en la eliminación de los planes de empleo o el recorte del 36% de los Presupuestos Generales" del dinero que llega a las ocho provincias andaluzas.

En su discurso, Podemos tuvo su espacio y más concretamente a su líder, Pablo Iglesias, cuyas aportaciones al país cuestionó. Igualmente destacó que "no se puede dialogar con quien sólo intenta hacerte daño". Por eso añadió que no aceptará lecciones de nadie, menos aún de un representante público que presenta una moción de censura para evitar el Gobierno de la "derecha", pero que cuando tuvo en sus manos la oportunidad de cercenar el acceso del Partido Popular y evitar la celebración de unas nuevas elecciones votó en contra, únicamente porque "él quería la Vicepresidencia, ministerios y hasta el CNI". Díaz volvió a sentirse orgullosa del papel que jugaron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, si bien destacó que los militantes "no nos votarán por el sistema educativo del que ella misma se benefició, sino por lo que podamos aportar".

Curiel, que abrió el acto del partido, destacó que el primer factor para conquistar la Secretaría General es "que la gente te quiera" y sin esta complicidad y flujo sanguíneo "es complicado", apuntó en clara alusión a Pedro Sánchez. Pero, conjuntamente con el aval de los militantes, Curiel insistió en que Díaz tiene "un magnífico proyecto y aval" para recuperar "la identidad" del partido, "que es lo que nos demanda la sociedad". Además, añadió que tiene "el apoyo del Condado para gobernar en España" y evitar con ello "que no haya más sufrimiento" en el país.

La elección de Hinojos por parte de Susana Díaz para presentar en Huelva las claves de su programa político para los socialistas no es fruto del azar. La población fue en las municipales de 2015 la que más respaldo dio a los socialistas en el Condado. Su alcalde logró el 72,38% de los votos y barrió de la esfera política a los populares, que se quedaron sin representación en la cámara local, mientras que IU y PA quedaron con un único representante.

Y esta es la dirección que pretende trazar Díaz, la de un partido fuerte y hegemónico, capaz de sumar votos en todo el arco de la izquierda "para ganar a la derecha en las urnas".

En Hinojos Susana Díaz tuvo el respaldo de la práctica totalidad de dirigentes provinciales y alcaldes de la comarca desde Bollullos, Almonte, Rociana, Manzanilla, Villarrasa y Bonares; amén de senadores como José Juan Díaz Trillo. Sin duda al partido lo ha convencido del todo.