Desestimado el recurso de los recolocables de Astilleros contra la Junta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por el sindicato UGT contra la Junta de Andalucía por lo que consideraba el "incumplimiento" del protocolo suscrito en 2010 para la recolocación de un total de 54 extrabajadores de Astilleros de Huelva.

En declaraciones a Efe, el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, confirmó el pronunciamiento judicial y explicó que el TSJA entiende que "el protocolo suscrito entre la Junta y los sindicatos que representábamos a los exempleados de la factoría naval no genera derechos como un convenio ni está obligado a unos resultados".

El acuerdo de Astilleros de Huelva, firmado el 13 de octubre de 2010, se cerró con prejubilaciones, extinciones de contratos y el compromiso de recolocar a un 54 extrabajadores en proyectos futuros y UGT pedía, después de cuatro años, su ejecución al entender que "no se había cumplido con parte de estas personas".

Sin embargo, según Donaire, el alto tribunal entiende que "la administración autonómica ha cumplido con lo firmado y no entra a analizar otras cuestiones de fondo". "Respetamos pero no compartimos la sentencia del TSJA, que cierra la puerta a lograr una solución para los 15 o 20 trabajadores que aún no están recolocados por la vía judicial", apuntó.