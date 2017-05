Desánimo en los vecinos de Santa Marta que no ven el fin de las obras

Once días después del aparatoso incendio en el bazar, los vecinos de las viviendas afectadas, en la barriada de Santa Marta, siguen sin poder volver a sus casas. Aunque ya la situación "está más o menos controlada respecto al tema de arquitectos, peritos y seguro" y las obras han comenzado en los elementos comunes (fontanería y electricidad), continúan con la incertidumbre de cuándo van a poder regresar a sus viviendas, no ven el fin de las obras. "No sabemos cuánto van a tardar, si van a surgir imprevistos, se sabe cuando empiezan pero no cuando terminan, la gente está impaciente por volver", apuntó el presidente de la comunidad de propietarios del portal 37, José Mascareña.

Las viviendas del ala menos perjudicada estarán operativas antes, el suministro de agua ya se restableció ayer en los pisos y se ha colocado el cableado eléctrico, sólo falta la central de contadores, según indicó el técnico, que señaló que a mediados de la próxima semana podrían tener luz "y podrían estar viviendo perfectamente en sus casas". Destacó que la red de saneamiento de estos pisos no estaba dañada.

Aún se desconocen las causas del incendio, la investigación continúa abierta

En las viviendas del otro ala, las que están encima del bazar, hay que poner el bajante entero, desde el piso noveno al bajo, y eso requiere más tiempo. El técnico calcula que entre diez y quince días, a excepción de los primeros, que son los que están más dañados.

Los trabajos de desescombros del establecimiento comercial finalizaron ayer y, tal y como afirmó el arquitecto, está asegurada y garantizada la seguridad de la estructura del edificio, por lo que se empezó a meter tuberías y cables. No obstante, la estructura ha perdido resistencia y hay que reforzarla.

El presidente de la comunidad de propietarios del portal 37 comentó que "cunde el desánimo" ya que "la gente está fuera de sus casas, tiene que acudir diariamente a las mismas para ver cómo están y para recoger aquello que van necesitando, y no pueden disfrutar de la comodidad de sus hogares" y aparte "cuando entran en el portal, aquello parece zona de guerra, el techo de escayola está caído, todo lleno de cables...".

Mascareña manifestó que el arquitecto, contratado por la comunidad de propietarios, "es muy optimista, dice que se va a solucionar más o menos rápido pero todo depende del nivel del daño". Recalcó que "no sabemos cómo están los ascensores, la antena de televisión y el cableado de internet, no obstante sin esto se puede vivir".

Muchos de los vecinos afectados han tenido que alquilar una vivienda, otros se alojan en casas de familiares, una familia en su segunda residencia en El Portil y otra está alojada, sin límite de tiempo, en el Albergue Juvenil y se está haciendo cargo su aseguradora.

El representante vecinal subrayó que "hay mucho lío con los seguros. Se desconoce la causa del incendio y no es lo mismo si ha sido fortuito o provocado". Por el momento, "está respondiendo el seguro de nuestra comunidad", que se está encargando de restablecer los suministros de agua y electricidad y arreglar el problema de los bajantes.

La investigación continúa abierta. La Policía Judicial ha seguido con la inspección ocular conforme avanzaban los trabajos de desescombros y está tomando declaración a testigos con el fin de obtener un testimonio clarificador que ayude a aclarar las causas del incendio.

La comunidad de propietarios celebrará el lunes una junta vecinal para informar a los vecinos sobre el estado del edificio, para que ellos puedan aportar ideas y opiniones".