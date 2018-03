Demanda por las infraestructuras: la puerta para que Huelva tenga su voz en Madrid

Los empresarios están dispuestos a participar y "arrimar el hombro", pero tampoco les tiembla el pulso si llega el momento de poner de manifiesto su disconformidad en asuntos que entienden básicos para el desarrollo de la provincia. Las infraestructuras vuelven a aparecer como elemento clave para ello, aunque también como "arma arrojadiza entre partidos políticos".

La FOE ha dado un paso firme y ha sido "ejemplo para la sociedad civil" al impulsar de la mano de UGT y CCOO, "una vía alternativa para tratar de encontrar soluciones al inmovilismo en el que nos encontramos, que pone en jaque el desarrollo provincial". Los empresarios abanderan la petición de una inversión coherente en base a lo que aporta nuestra provincia al PIB nacional y regional, y sobre todo para no frenar el potencial económico que cada uno de los sectores estratégicos de Huelva han demostrado tener.

A la espera que la presidencia de la Junta de Andalucía reciba a la FOE, de momento, la visita al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha servido para dejar clara una advertencia: la capacidad inversora de la provincia de Huelva necesita de una respuesta que esté a la altura. "No somos más que ninguna provincia, pero tampoco menos y, por tanto, vamos a reclamar lo que de justicia nos corresponde".

Hasta ayer, la puerta sólo se ha abierto para los agentes económicos y sociales "quizá porque no hay dobleces" en sus reclamaciones, entiende García-Palacios, que insiste en que "esto no ha hecho más que empezar... No cejaremos en el empeño de traer el mejor escenario posible en el que nuestras empresas puedan desenvolverse en igualdad de condiciones que otras asentadas en otros territorios... No sabemos cuánto tardaremos, pero lo conseguiremos".