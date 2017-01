El Cuponazo de la ONCE cae en Huelva

No fue un sábado cualquiera en el barrio de La Orden. La afluencia de vecinos era más alta de lo normal. Muchas conversaciones y corrillos de personas se enteraban de la noticia que había caído en gracia y por sorpresa. Y es que, el Cuponazo de la ONCE dejó un total de 775.000 euros repartidos entre 31 cupones premiados con 25.000 euros cada uno.

El número 57.423 será recordado para siempre por muchos de los vecinos del barrio onubense. Aunque uno de los que más satisfacción sintió durante el día de ayer fue José Antonio Segura López, el vendedor que ha tenido el privilegio de repartir la suerte en forma de miles de euros entre su clientela habitual. No es difícil encontrarle puesto que su hábitat natural está en la calle Lima, donde numerosos vecinos y negocios han sido agraciados de la mano de él, su cuponero habitual.

Con el reflejo de la ilusión en su cara, José Antonio explicaba que "estoy bastante satisfecho porque el premio ha recaído en clientela que desde un primer momento me han ayudado". José Antonio lleva como vendedor de cupones de la ONCE desde hace cinco años, y aunque una vez repartió dos premios de 3.000 euros en un sorteo Extraordinario, ayer fue la primera vez que daba un premio mayor. Nada más y nada menos que el cuponazo del viernes. El premio ha sido 25.000 euros por cupón gracias al acierto de las cinco cifras, una pena porque la serie, correspondida con nueve millones de euros, "no la llevaba por muy poco puesto que tenía las series desde la 81 en adelante y ha salido la 76".

Ayer todos los vecinos de la zona se preguntaban quiénes habrían sido los agraciados. Entre unos y otros saltaba la misma cuestión: "¿Te ha tocado?", mientras que todos repetían con la cabeza el mismo signo de negación a excepción de una vecina que afirmó levemente con la cabeza mientras seguía su camino para no aparentar nada fuera de lo normal.

Algunos de los agraciados seguro que se enteraron de la noticia el mismo viernes por la noche. José Antonio, en cambio, aunque sabía antes de acostarse que había dado los dos últimos números del premio, no fue hasta la mañana de ayer cuando se dio cuenta de que había dado el número completo. "No me quedé con ningún cupón pero me siento bastante orgulloso de haberlo repartido entre los vecinos". Además, "he venido y puedo saber a qué clientela le ha podido tocar porque sabes el número que suelen querer". Los agraciados son personas "necesitadas puesto que la mayoría de la gente de aquí es muy humilde que compran cupones, digamos, por ayudarte". Vecinos que compran diariamente su cupón "y que doy gracias que no se han cansado de hacerlo, y hoy han tenido su recompensa" se mostraba orgulloso José Antonio.

La alegría y las risas desbordaban la calle Lima y alrededores del barrio de La Orden. Muchos vecinos, incluso, interrumpían en la entrevista para dar la enhorabuena a su vendedor habitual. Otros se enteraban en ese mismo instante del dinero que había repartido ante la cara de asombro que se llegaba a vislumbrar. "La gente está como loca, me quieren hacer un monumento ahí en la plaza", reía José Antonio. Y no es para menos, no todos los días reparte uno tal cantidad económica a sus vecinos de toda la vida. "Ellos me han ayudado a mí durante muchos años y ahora he sido yo el que los he ayudado", concluyó José Antonio con la mayor de las satisfacciones que puede tener un vendedor de la ONCE.

Casualmente, la zona de venta de José Antonio está justo al lado de la Administración de Loterías que repartió el pasado 22 de diciembre dos décimos del cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. La suerte ronda por capricho y azar. Y el barrio de La Orden ha sentido su calor dos veces en muy poco espacio de tiempo.

Asimismo, la ONCE ha repartido otros 100.000 euros en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera en un sorteo que ha repartido más de 12 millones entre la Comunidad Valenciana y Andalucía.