Cultura prepara un informe sobre los daños en la Fuente Vieja

Tras una primera visita que tuvo lugar el pasado martes, los técnicos de la Delegación de Cultura volvieron ayer a la Fuente Vieja para analizar si -además de en el cerramiento contemporáneo, que ha sido sustraído, y en el canal de drenaje exterior, que fue obstruido- existen también daños en el interior de la estructura.

No obstante, hasta que no esté redactado el informe que Cultura remitirá al Seprona, servicio al que ha pedido que investigue este nuevo acto vandálico, así como al Ayuntamiento, como titular del bien, la Junta no dará a conocer si hay más daños en el monumento.

El Consistorio de la capital señaló que blindar más el acceso a este elemento patrimonial perteneciente al acueducto romano ubicado en el ámbito de la Zona Arqueológica de Huelva e inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, "va en contra de su puesta en valor, pues no sería visitable ni visible por parte de los ciudadanos".

Así, ante este tercer acto vandálico en los últimos meses, el Ayuntamiento realizó un nuevo llamamiento a los ciudadanos al pedir respeto para un patrimonio que "es de todos" y que "forma parte de la riqueza histórica de Huelva".

La Concejalía de Infraestructura y Servicios Públicos ya realizó el martes una inspección para ver el alcance de los daños y, según precisaron, "se han tomado medidas" para solucionar la inundación provocada por la obstrucción de la tubería de desagüe y para reponer la reja en la entrada.

Por su parte, la Junta remitió un escrito al Seprona para que "practique cuantas diligencias se estimen oportunas para el esclarecimiento de los hechos".

El Círculo Sectorial de Patrimonio Cultural de Huelva, de Podemos, ha exigido "una decidida inversión pública", tanto por parte del Ayuntamiento como de Aguas de Huelva. "Debe tratarse un proyecto que se concrete en la creación de un espacio público con vocación de parque arqueológico, donde la milenaria traída de aguas a nuestra ciudad pueda ser mostrada y entendida por la ciudadanía con las debidas garantías de seguridad", señalaron. Así, bajo el punto de vista del círculo, los trabajos de voluntariado que se llevan a cabo en la Fuente Vieja no solventan el problema.