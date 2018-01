C's señala que el camino "es ser útil" para los ciudadanos de la provincia

"Los ciudadanos están apuntando la matrícula de todos nosotros (los políticos), de quién es útil y quién no lo es". Así, recalcó ayer el parlamentario autonómico y portavoz de Ciudadanos en Huelva, Julio Díaz, tras resumir los trabajos y las preocupaciones del partido en la provincia. "La apuesta de C's está ahí, en los Presupuestos, donde hay que mojarse y darle al botón verde". Y en esta línea, Díaz señaló el apoyo de su formación al trasvase tras reunirse con la Plataforma de Regadíos del Condado. "Queremos que el agua riegue los campos anexos a Doñana", a razón de que "ese equilibrio necesario entre el desarrollo de nuestro patrimonio medioambiental siga intacto". También señaló el compromiso de C's en el proyecto del desdoble del túnel de San Silvestre, algo "fundamental" para que se pueda "completar el trasvase". Julio Díaz señaló que "seguimos teniendo muchos problemas en la sanidad", y es que "está muy claro que el Gobierno andaluz no lo está haciendo muy bien en esta materia". De esta forma señaló la exigencia de su partido con el Gobierno de Susana Díaz. En los Presupuestos también se recoge la puesta en marcha del centro de salud de Isla Chica, y "vamos a apretar al gobierno para que así sea", además de "mirar con lupa" las mejoras anunciadas "en las urgencias". Díaz también señaló que 2018 será el año del Chare del Condado "porque no le quedan excusas al Gobierno para que así sea", además de la ejecución de las obras del Banco de España, ya que "no se pueden perder los Fondos Feder". El portavoz señaló que la provincia se tiene que estructurar mejor y para eso "necesita mejores infraestructuras".