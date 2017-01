C's niega ser muletilla del PSOE en el Consistorio y hace balance positivo de 2016

De las 32 mociones presentadas por el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento capitalino el pasado año, tan sólo una no salió adelante, mientras que las restantes fueron aprobadas, en su mayoría, por unanimidad. Por ello, el portavoz de la formación naranja en el Consistorio, Enrique Figueroa, hizo un balance positivo ante el "fuerte" trabajo realizado por su grupo, al que otorga "un aprobado con nota".

Especial hincapié hizo Figueroa, quien estuvo compañado por el presidente del grupo municipal, Ruperto Gallardo, en la importancia de haber ayudado a que los presupuestos municipales de 2016 fueran aprobados. En este sentido, explicó que "lo que hizo el equipo de gobierno anterior, con la aprobación del rescate, estuvo mal hecho", por lo que C's ayudó a que el Consitorio alcanzase la autonomía financiera para manejar las cuentas. Así, en la sesión plenaria del 25 de julio de 2016 el equipo de gobierno, con el apoyo de C's, declaró nulo el rescate financiero solicitado por los populares cuando gobernaban la ciudad, lo que permitió que se aprobara el presupuesto para 2016. Sin embargo, el Consejo Consultivo Andaluz (CCA) emitió hace unos días un informe desfavorable ala revisión de oficio de los acuerdos de junta de gobierno y pleno por los que el Consistorio se acogió al plan de rescate.

Al respecto, Figueroa explicó que los "informes de catedráticos" que avalaban la nulidad del plan de ajuste eran "de total responsabilidad y solvencia" y por eso apoyaron al PSOE. Lo hicieron "por responsabilidad", de modo que negó que su formación sea muletilla del equipo de gobierno.

No en vano, señaló que la aprobación de estas cuentas ha permitido "que se hayan podido poner en marcha algunas de las propuestas más importantes para la ciudad". Es el caso del plan de empleo que presentó Ciudadanos en el pleno de septiembre de 2015 y que, como recordó Figueroa, pidieron que se recogiera en los presupuestos de 2016, algo que ha llevado a que "225 parados de larga duración estén por fin trabajando". Del mismo modo, el concejal apuntó que la aprobación de las cuentas municipales ha llevado a iniciar el plan de asfaltado o, la peatonalización de la avenida de Italia.

No obstante, el portavoz de la formación naranja sostuvo que "seguimos reclamando más ayudas sociales", así como "una partida para la puesta en marcha de las escuelas deportivas municipales que tantos beneficios han reportado a los jóvenes, así como para el arreglo de las instalaciones deportivas, que no se ha realizado por cuestiones presupuestarias". Junto a ello, la limpieza de la ciudad es otro de los aspectos en los que el grupo municipal de Ciudadanos hizo especial hincapié: "Debemos mejorar la imagen de la ciudad y no estamos de acuerdo con la forma en que se está haciendo, por lo que no cejaremos en el empeño para que se lleven a cabo estas propuestas".

A pesar de la buena nota que Figueroa otorgó a su grupo, lo cierto es que 2016 se cerró con un recurso de protección de derechos fundamentales presentado en los juzgados de Huelva, por la concejal y anterior portavoz del grupo, María Martín, quien entiende que ha habido una vulneración de los mismos en su cese y posterior cambio en la portavocía del grupo municipal. La edil considera que en que todo el proceso de cambio de portavoz "se hizo de forma unilateral".