C's abre expediente a Gallardo y Figueroa por no restituir a Martín en la portavocía

Ni un paso atrás. La ejecutiva nacional de Ciudadanos parece haberse tomado en serio aquella cruel orden convertida en eslogan de la resistencia antifascista soviética. El partido de Albert Rivera no sólo no revocará su decisión de devolver a María Martín la portavocía del grupo municipal de la formación naranja en el Ayuntamiento de Huelva, sino que, además, expedienta al presidente y al aún portavoz, Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, por no hacerlo.

En un comunicado, Ciudadanos Andalucía dio a conocer ayer que el comité de régimen disciplinario de la formación ha abierto un expediente a los concejales del grupo municipal por posible incumplimiento de las directrices de los órganos del partido, una decisión que se produce después de que el comité ejecutivo acordara el pasado 24 de abril solicitar al grupo municipal el cambio en la portavocía, restituyendo en el cargo a la ex portavoz, algo que no ha sido llevado a cabo por los ediles.

La razón de esta directriz, según las declaraciones que hizo entonces el secretario general, José Manuel Villegas, pasa por mejorar la "cohesión interna", si bien el efecto puede ser exactamente el contrario, al provocar presumiblemente la salida de un partido que se convirtió en 2015 en la tercera fuerza más votada en Huelva y que se quedaría sin dos de sus concejales y, por tanto, sin grupo en el Ayuntamiento y sin siglas en la Diputación, donde Gallardo ocupa el único puesto como diputado de la agrupación naranja.

En todo caso, en el comunicado C's señala que a partir de este momento se abre un periodo de alegaciones para posteriormente ser resuelto el expediente por el comité de régimen disciplinario, por lo que los próximos días serán cruciales para el devenir de esta formación en Huelva.

La noticia, conocida "al mediodía" de ayer por los ediles a través de "un correo electrónico", sorprendió a Gallardo, quien debido a asuntos familiares aplazó sus valoraciones hasta el día de hoy. Figueroa, por su parte, aseguró que se encontraba fuera de Huelva y que prefería tratar el asunto con el grupo mañana, al objeto de no tomar una decisión "en caliente".

No obstante, el presidente se mostró "sorprendido" por la "premura" en la actuación del comité de régimen disciplinario, toda vez que hasta "el pasado viernes por la tarde" no recibieron respuesta a la petición enviada hace 18 días, cuando se dirigieron a las direcciones regional y nacional para solicitar una justificación ante la decisión de restituir a Martín. "En la respuesta nos dijeron que cumpliéramos las directrices, pero no nos dieron las explicaciones que pedimos", valoró ayer Gallardo.

Tanto él como Figueroa condicionaron su continuidad en el partido al hecho de tener que acatar la orden. Su intención es "seguir trabajando por Huelva" pero sin su compañera. Así, ya dejaron claro que el partido "no puede" obligarles a realizar el cambio porque es el grupo el que tiene autonomía para ello. Además, para llevarlo a cabo se necesita la firma de la mayoría del grupo, esto es, dos de tres de los concejales y "ni Enrique ni yo lo vamos a firmar", dijo a finales de abril Gallardo.

Tras conocerse la apertura del expediente disciplinario, cada vez cobra más fuerza la vía ya apuntada de que Gallardo y Figueroa abandonarán el partido de Rivera pero manteniendo sus actas de concejal, lo que supondría la ruptura total del partido en Huelva. De esta forma, Martín tendría que pasar (con las siglas de C's) al grupo mixto del Ayuntamiento, mientras que Figueroa y Gallardo seguirían como concejales no adscritos. En la Diputación ocurriría lo mismo y Gallardo pasaría a ser, en principio, diputado no adscrito.

Desde que los dos ediles ganaron la primera batalla y le quitaran la portavocía del grupo municipal a Martín, la situación interna del grupo urgía a que el partido tomase cartas en el asunto. Sobre todo, tras lo sucedido el 29 de marzo, cuando el debate de una moción de Mesa de la Ría y PP para ceder un suelo a la guardería Chicos 3 evidenció (aún más) la quiebra de este grupo, que ya el pasado verano dio muestras evidentes de división interna.

María Martín fue portavoz desde que se constituyó la Corporación tras las municipales de 2015 y hasta el pasado mes de diciembre, cuando se formalizó el cambio que ya sonaba desde septiembre y que habían impulsado los "diferentes ritmos de trabajo". Las tensiones eran evidentes en las sesiones plenarias, en las ruedas de prensa y actos públicos. Desde el principio hubo dos bandos: el de María Martín (a solas) y el de Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa. El distanciamiento se endureció hasta crear un auténtico muro, a día de hoy infranqueable.

Cuando se hizo efectiva esa permuta que alejó de la representación a Martín, Albert Rivera reconoció que la decisión de sustituirla "nada" tenía que ver con su embarazo. María Martín no lo entendió así, y demandó a sus dos compañeros de grupo y al Consistorio por cese ilegal en su cargo. En su recurso consideraba que se habían vulnerado sus derechos debido al cese y el cambio de la portavocía que ocupaba en el grupo municipal "tanto en la forma como en el fondo".

La denuncia fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva, si bien la ex portavoz anunció que la pararía al conocer que el comité ejecutivo de C's acordaba su restitución, una decisión que no ha sido acatada por sus 'compañeros'.