Cs pide que se desarrollen de nuevo las juntas de distrito en el reglamento

La portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Huelva, María Martín, ha registrado una moción para que se mejore y finalice el nuevo reglamento de Participación Ciudadana, "buscando, a la vez, que se acelere su proceso para aprobarlo. Martín explicó que "se comenzó a redactar en 2016 y lo único que existe es un borrador, de modo que ahora mismo están vigentes los reglamentos de participación del año 1996", que están desfasados, pues incluso sólo reconocen seis distritos y no siete. En la misma moción pide que se blinden en los nuevos reglamentos las juntas municipales de distrito. Al respecto, la portavoz aclaró que el no verlos en el borrador que aparece en la web y no tener más información que esa, "nos obliga a reforzar éste órgano de participación y hacer que funcione".