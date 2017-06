C's suspende cautelarmente de militancia a Gallardo y a Figueroa

La naranja estaba agria y finalmente ha provocado una acidez que será difícil de mitigar. Ciudadanos mantiene en suspensión cautelar de militancia al presidente del su grupo municipal, Ruperto Gallardo, y al (aún) portavoz, Enrique Figueroa. Esta decisión se produce después de que el comité ejecutivo acordara el 24 de abril solicitar al grupo municipal el cambio en la portavocía, devolviendo así el puesto a la exportavoz, María Martín (la tercera concejal que el partido tiene en el Ayuntamiento de la capital). Esa petición no se ha ejecutado y, según ha podido saber Huelva Información, el comité disciplinario del partido entiende que se justifica la supensión ante la "inactividad" de los dos concejales para asumir esa permuta a la que les habían "instado".

La supensión se comunicó a los interesados el pasado día 17 de mayo y desde entonces se han celebrado dos plenos (el ordinario del mes de mayo y el extrordinario para aprobar el pliego de condiciones de la venta del recreativo) en los que los concejales han estado presentes como lo habían hecho hasta antes de recibir la comunicación del partido. Y es que esa interrupción de militancia afecta a su actividad interna en la formación y no a su representación como ediles o diputados (Gallardo es además de edil, el único diputado de la agrupación que preside Alber Rivera). Es decir, no pueden participar en ningún órgano interno, ni tampoco presentarse como candidatos en ninguna elección del partido ni votar en ellas.

El dictamen se mantendrá mientras el comité ejecutivo y de garantías se pronuncia respecto al recurso que Figueroa y Gallardo presentaron para que les explicasen los motivos por los que el partido había decidido restituir a Martín como portavoz .

Un cambio que si no se ha llevado a cabo hasta ahora parece que no se hará en un futuro de forma voluntaria, ya que el grupo municipal tiene autonomía para designar este cargo y para ejecutar cualquier variación es imprescindible contar con el apoyo de la mayoría de sus componentes. Gallardo y Figueroa ya manifestaron desde el primer día que no firmarán la solicitud de permuta, por lo que se queda en minoría la tercera edil e interesada, María Martín. La lógica que apunta a que ese cambio no se llevará a cabo es más evidente si se tiene en cuenta que la crisis interna que se vive en el grupo y que se hizo evidente en verano, cuando era portavoz María Martín, pareció frenarse precisamente con el cambio de portavoz a favor de Enrique Figueroa, una permuta que contó con el respaldo del partido, que lo ratificó en Sevilla y que en palabras del propio Rivera se llevaba a cabo por motivos estrictamente de funcionamiento de trabajo.