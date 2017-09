C's pide adaptar los semáforos a las personas con problemas de visión

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, María Martín, se reunió con el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas, para presentarle la moción que la formación naranja llevará el miércoles al Pleno, en la que solicita que se adapten los semáforos de la capital para las personas con dificultades de visión, de forma que se active el sonido sólo cuando sea necesario, como ya se hace en otras ciudades, mediante sistemas de bluetooth.

En dicha reunión, Nicolás Vargas apoyó la iniciativa. "Siempre damos la bienvenida a estas iniciativas y ofrecemos la información necesaria para quienes quieran colaborar en mejorar la autonomía de todas las personas con capacidades diferentes", manifestó.

Martín, acompañada por Cinta Acuña, de la directiva de Ciudadanos en la capital, valoró que desde su partido tienen claro que la autonomía de las personas para hacer su vida es un derecho al que no se debe renunciar nunca y, al respecto, "en Huelva tenemos mucho que hacer, ya que la ciudad no está adaptada para que cualquier persona, con las capacidades que tenga, pueda hacer su vida de forma normal". La portavoz se refirió a que "desde 2010 no se hace ningún plan de adaptación de la ciudad".