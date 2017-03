Cruz dice que la ruptura de C's no le afecta y niega un pacto de gobierno

El alcalde repitió ayer lo que ya dijo en su día cuando el PP municipal atravesaba su peor momento. Las cuestiones de los grupos son internas y ante ellas, hay que ser respetuosos y no entrar. En este caso, sin embargo, no se refería a los problemas del principal grupo de la oposición, sino al apoyo más importante que tiene el equipo de gobierno para gobernar la capital: los tres ediles de Ciudadanos.

Los presupuestos municipales para 2016, por ejemplo, salieron adelante gracias a su apoyo, si bien Cruz insistió ayer en que no hay pacto de ningún tipo. "Hay mociones, expedientes y asuntos que cuentan con el voto de Ciudadanos. Otros han contado con el voto de IU y no ha contado con el de C's, que ha votado muchísimas veces con el PP, formación que algunas veces nos ha votado. Basta repasar las mociones y ver cómo se acuerdan los puntos. No hay ningún acuerdo de gobierno con C's", insistió.

Asimismo, recordó que si el miércoles la edil de C's, María Martín, votó en contra de su grupo municipal, "no hace tanto tiempo también hubo un edil del PP que se apartó del voto de su propio grupo", en alusión a Francisco Moro, quien en el Pleno de septiembre se desmarcó de su partido y votó con el PSOE a favor de los 500.000 euros para el Recreativo de Huelva, mientras el resto de concejales del PP se abstuvieron en la votación de esta modificación presupuestaria.

Pero, en este caso, el voto de Martín fue el que posiblitó que las mociones del PP y Mesa de la Ría salieran adelante y que el PSOE perdiera la votación, que se quedó solo junto al presidente de Ciudadanos, Ruperto Gallardo. En cualquier caso, el hecho de haber perdido la votación no le genera a Cruz "ningún tipo de incomodidad". "Gobernamos llevando nuestras propuestas, con mucho diálogo y abiertos a llegar a puntos de acuerdo con todos. Llevamos un porcentaje altísimo de mociones aprobadas por unanimidad o amplísima mayoría y este asunto se circunscribe a una cuestión interna de C's", manifestó.