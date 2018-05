Cruz presenta su candidatura "con la misma ilusión y ganas" que hace 4 años

"Nadie tiene que pedirme lealtad institucional, la ofrecí literalmente"

"La ofrecí literalmente y de forma expresa el día de la inauguración de la estación y no me la tiene que pedir nadie. Me muestro siempre leal desde el punto de vista institucional porque yo no me represento a mí ni a mi partido, sino a la ciudad y a los onubenses". Así respondió el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, al presidente del PP, Manuel Andrés González, quien el pasado lunes le pidió lealtad institucional tanto a él como al presidente de la Diputación y a la presidenta de la Junta ante la llegada del AVE. Según recordó Cruz, además de ofrecer esta lealtad, lo segundo que dijo durante su intervención cuando el ministro visitó la terminal de Las Metas fue "que no pensaba ni fiscalizar ni controlar, sino todo lo contrario: impulsar y agilizar todos los trámites e instar a que los plazos sean lo más breves posibles para que el proyecto sea una realidad". No obstante, el alcalde dejó ayer bien claro que no va a consentir más excusas, ya que en 2008 había un estudio informativo de la Alta Velocidad y en 2018 se saca uno nuevo. Un estudio que, en todo caso, aseguró creerse "a pie juntillas". Por ello, insistió en que él siempre ofrece lealtad institucional "porque hay que estar con las cosas que interesan a Huelva, con el futuro de la ciudad y con el desarrollo y el progreso". "Lo que queremos los ciudadanos de Huelva es tener Alta Velocidad, lo venimos diciendo por activa y por pasiva. Cuando el ministro vino y habló de Alta Velocidad, yo me congratulé y me congratulo de ese cambio de criterio", señaló.