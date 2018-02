Cruz pide "calma" e insiste en que el Banco de España será el Arqueológico

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, hizo ayer un llamamiento a la "calma" tras la comparecencia de los grupos de la oposición municipal y la Asociación de Amigos del Museo Onubense (AMO). En bloque, todos los portavoces y la presidenta del colectivo, Blanca Romay, exigieron el pasado martes al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, que les muestre el proyecto de reforma que elaboran los técnicos de la Junta para convertir el Banco de España en un Museo Arqueológico. Al respecto, Romay recordó que en la reunión que mantuvo con el consejero el pasado 25 de enero en Huelva, éste aseguró que lo presentaría "en la primera semana de febrero".

Una vez que el Boletín Oficial de la UE recoge el anuncio previo de la licitación de las obras del Banco de España (a finales de este mes o principios de marzo se publicará la licitación en el BOJA), Cruz cree que, en lugar del alarmismo, debe imponerse "la satisfacción por la consecución de un objetivo en el que estamos embarcados todos" y que es, además, una aspiración de la ciudad.

En este sentido, recordó que hubo una declaración institucional del Ayuntamiento y varias mociones apoyadas por unanimidad para que el edificio de la plaza de las Monjas sea en el futuro el Museo Arqueológico, por lo que esta iniciativa es "una preocupación de todos" y "lejos de alarmar hay que expresar satisfacción porque el consejero anunció en Huelva que las obras iban encaminadas a albergar el Museo Arqueológico".

Así se lo trasladó a la AMO, según recordó el regidor, el propio consejero de Cultura y, además, Cruz apuntó que la propia asociación, tras reunirse con Vázquez, se mostró "encantada porque ya todo el mundo tenía claro que se licitarían las obras para el futuro Arqueológico". Por lo tanto, aseguró que ya "no cabe ninguna duda" sobre el uso que tendrá el inmueble.

En cuanto al temor de la oposición municipal y de la asociación de que finalmente el nuevo proyecto planteado por la Junta (ya existía otro encargado por la Administración autonómica en 2010 pero para un centro multicultural) no sea para un Museo Arqueológico "en exclusiva", Cruz insistió en que el Banco de España será el Museo Arqueológico: "Lo ha dicho el consejero. No hay otra vía, camino o alternativa. No dijo que se hará un max-mix. Además, habló de la necesidad de que, una vez que se ponga en marcha el Arqueológico, el Gobierno invierta en el Museo actual paraque acoja el Bellas Artes, toda vez que no se ha intervenido en edificio, que está obsoleto".

Por lo tanto, el alcalde de la capital se mostró "feliz" al entender que se ha conseguido un objetivo que, en sus palabras, trasciende el ámbito político.

De este modo, manifestó que "lo que hay que hacer es alegrarse", ya que el proyecto es "una cuestión de ciudad" que se verá satisfecha, al tiempo que abogó por estar "contentos" de que se haya dado el paso previo obligatorio antes de la licitación, en referencia a la comunicación previa de la licitación en el boletín de la UE. "Estoy deseando que se liciten y se ejecuten las obras para contar con el Arqueológico en el Banco de España", concluyó.

Un paso previo será la autorización del Gobierno a trasladar los fondos arqueológicos que son de su titularidad. Al objeto de evaluar la viabilidad de esta cuestión, los técnicos del Ministerio de Cultura visitarán hoy el edificio del Banco de España.