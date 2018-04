Desde la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital onubense van a seguir reclamando la Alta Velocidad para la provincia. El alcalde, Gabriel Cruz, se niega a que Huelva "sea la reserva del Ancho Ibérico". Así lo manifestó tras la reunión mantenida ayer, en la sede del organismo supramunicipal, con alcaldes onubenses. "No podemos asumir que nos conviertan en un parque temático, no queremos ser el reducto del Ancho Ibérico", indicó Cruz.

Según el alcalde de Huelva, la provincia y la capital onubense se encuentran en un momento crucial "y no estamos dispuestos a perder más trenes, hemos perdido hasta ahora todos". Comentó que históricamente, cuando hay que ponerse en el mapa, situarse en un escenario de competitividad, "no hemos estado, y no estamos dispuestos a consentirlo". Subrayó que Huelva "es altísimamente competitiva en agricultura, sector industrial y servicios... y todo se hace con mucho esfuerzo y necesitamos tener las mismas herramientas que los demás". Apuntó que las comunicaciones "son fundamentales para el progreso, para el desarrollo socioeconómico de cualquier territorio y Huelva no es una excepción, y el Ancho Ibérico no es modernización, es lo que había el siglo pasado, todo lo que se hace ahora es Ancho Internacional".

Cruz y Caraballo no han recibido comunicación oficial de la inauguración de la nueva estación

Explicó que "con los avances tecnológicos, que son constantes, se avanza sobre lo avanzado, se avanza sobre el Ancho Internacional, es una decisión estructural de presente y de futuro de Huelva, y como representantes de la ciudadanía tenemos que estar con ello".

El alcalde recordó que esta semana se celebra en Huelva la asamblea de Euro-Toques, que reúne a más de cien estrellas Michelin, y el Campeonato de Europa de Bádminton, "esto puede ser un constante, un permanente, que nos mejora, nos enriquece, nos hace progresar y mejorar la calidad de vida, y no podemos estar en el vagón de cola, fuera de cualquier capacidad de competitividad".

Para Cruz, no se trata "de ganar tiempo, se trata de que los trenes y el trazado sean competitivos, podemos estar conectados a Sevilla en media hora. Exigimos estar en la línea de salida de los avances tecnológicos, de los proyectos, del desarrollo, del crecimiento, de la modernidad, poder explotar nuestra bondad y fortaleza, que son muchas y lo estamos demostrando constantemente", por lo que van a seguir trabajando "para la consecución de lo que nos corresponde, porque estar en esa posibilidad de desarrollo y crecimiento pasa por la Alta Velocidad, por conectarnos con Sevilla en tiempo competitivo. Vamos a seguir peleando por tener esas infraestructuras, eso no se resuelve con una estación".

En relación a la nueva estación, tanto el alcalde de Huelva como el presidente de la Diputación señalaron que no han recibido ninguna comunicación oficial ni de la inauguración de las instalaciones ni de los cambios y la eliminación de los servicios ferroviarios de estos días. "Toman decisiones que afectan a la gente de Huelva sin contar con la gente de Huelva, y eso no puede consentirse", lamentó Cruz.

Los alcaldes mostraron su preocupación ante la falta de inversión en infraestructuras de la comunicación para la provincia, "espero que el PP tome nota, que una vez por todas se apueste decididamente por esas grandes infraestructuras que necesita la provincia de Huelva y, a partir de ahí, igualarnos en oportunidades y competitividad con el resto de provincias de España".

En la reunión con los alcaldes, que representan a más del 60% de la población de la provincia, se analizó la situación de infraestructuras como la N-435, la N-433, el aeropuerto y fundamentalmente las ferroviarias.

Caraballo destacó que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, dijo que se va a inaugurar una nueva estación, "no ha hablado de estación del AVE porque no hay vía AVE. Para que hubiese se necesitaban 1.400 millones de euros de inversión, y lo que hay son 400 millones, por lo tanto se nos a situar en un plano de segundo nivel con respecto al 90% de las poblaciones de las provincias de Andalucía y España".

"Parece que la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, no tenía toda la información, y salió diciendo que nosotros estábamos mintiendo, pero ya el delegado lo dejó claro, dijo que el AVE no llega a Huelva, pero Granada lo espera el próximo año, Almería no lo tendrá hasta 2023 y Huelva estrenará una estación sin Alta Velocidad", recalcó el presidente de la Diputación Provincial.

No entienden, ahora que es el momento de plantear nuevas infraestructuras, "ya que está encima de la mesa el Presupuesto, de manera deliberada nos marquen una vía, que no nos va a permitir adaptarnos a un mundo cambiante y va a cercenar el futuro de la provincia".

Caraballo apuntó que el lehendakari, Íñigo Urgullu, puso unas condiciones para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, "entre ellas el proyecto de Alta Velocidad que los conecte con Francia, y el Gobierno, en 2023, va a cumplir con su compromiso con el PNV, no podemos consentir eso".