Cruz pide a Fomento que deje de "vender humo" y fije una fecha para recibirle

"Que se deje de vender humo y los cuentos de hadas y que haya calendario, proyectos, planificación, inversiones y escenarios reales". Habla el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, después de que hayan pasado trece días desde que suscribiera, junto al presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, una carta dirigida la ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para solicitar (una vez más) una cita para analizar el estado de las infraestructuras en la provincia. El tiempo pasa y no hay respuesta, a pesar de que para Cruz el encuentro es vital porque su objetivo es "resolver uno de los problemas más importantes que tiene Huelva y el ministro lo que tiene que hacer es llevar a cabo la reunión porque se lo está pidiendo la representación legítima de los ciudadanos de Huelva". El alcalde entiende que "esto no es una cuestión de apetencia o de compartir posicionamientos ideológicos sino que la ciudad, a través de sus representantes, pide una reunión al ministro, que también representa a los españoles, y la pide además junto con el presidente de la Diputación".

Después de dos semanas sin noticias, Cruz se atreve a decir que no es un "problema de agenda porque [el misnistro] ha recibido a otros sectores" (se refiere a la reunión que la semana pasada hubo con los empresarios y sindicatos). A pesar de ello, el alcalde prefiere quedarse al margen de opinar sobre a quién recibe o no De la Serna, aunque no esconde que lo único que le "sabe mal es que no se satisfaga la deuda con Huelva, que nos sigan considerando de último nivel, y que tengamos que estar a estas alturas todavía clamando por lo que tenía que estar funcionando hace mucho tiempo, que es el tren con Sevilla y las comunicaciones ferroviarias con el norte de España a través de la Ruta de la Plata, que tenía que estar resuelta porque es de extrema urgencia para Huelva". Pero lo único que llegan son "desplantes y puertas cerradas, y eso es lo que es inadmisible".

Es la octava misiva que entre la Diputación y el Ayuntamiento se ha enviado a Fomento

En la carta que enviaron el pasado 23 de febrero, ambos dirigentes dejan claro que Huelva "merece la atención del Gobierno de la nación" y que ellos, "sus representantes", están "obligados" a trabajar para que la provincia pueda seguir desarrollándose y corregir así "el déficit histórico" que arrastra por su situación geográfica". Ambos dirigentes muestran en el documento la "inquietud" de la sociedad onubense por la situación de las infraestructuras ferroviarias y el "obstáculo" que supone ese parón para el desarrollo de la provincia. Previamente, el Ayuntamiento ya ha solicitado otras dos reuniones por carta, mientras que desde la institución provincial se han enviado otras cinco sin que se haya obtenido respuesta hasta ahora.

El escrito es el octavo que envían ambos mandatarios al Gobierno (hay dos previos del alcalde y otros cinco del presidente de la Diputación) y salía una semana después de que ambos dirigentes comparecieran juntos para anunciar un frente institucional para reclamar mejores conexiones ferroviarias con Sevilla y Madrid. Por eso mismo y bajo la premisa de que es incongruente que Huelva vaya a contar de forma inminente con una moderna estación de ferrocarril del siglo XXI mientras que "las vías son del siglo XIX", Cruz y Caraballo están convencidos de que es una "buena noticia" la próxima inauguración de la nueva estación ferroviaria, aunque "no viene acompañada de la ejecución de las actuaciones en las líneas férreas que permitan una conexión real y competitiva con Sevilla". A la espera de recibir "a la mayor brevedad posible" una respuesta, el Ayuntamiento y la Diputación confían en que se pueda planificar el futuro de la provincia a través del "entendimiento" y la "colaboración" con el Gobierno central.