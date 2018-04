Cruz y Caraballo dicen que el Gobierno "entierra para siempre" la Alta Velocidad

"Llamemos a las cosas por su nombre. No es Alta Velocidad, sino una línea de altas prestaciones. Si nos rebaja un tiempo prudencial con Sevilla, bienvenido sea. Pero no utilicemos los términos para confundir a la gente. Se ha enterrado definitivamente la Alta Velocidad porque la vía es de ancho ibérico. Así que no hablemos más de Alta Velocidad porque nunca llegará", sostuvo Caraballo.

"El PSOE desempolva la pancarta cuando no gobierna en Madrid"

El PP de Huelva considera que los socialistas utilizan el encuentro mantenido por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y con el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, para "desempolvar la pancarta de las infraestructuras que siempre han guardado cuando gobierna el PSOE en Madrid". Y es que para el PP, la reunión celebrada en Madrid ha servido para que el PSOE onubense "cumpliera su objetivo, por mucho malestar que hayan querido trasladar los dirigentes socialistas PSOE", y ese objetivo no es otro que "desempolvar la pancarta que el PSOE saca o guarda en función de si gobierna o no en Madrid". No en vano, la formación considera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno central "sí que dan respuesta" a los grandes proyectos para la provincia de Huelva, al ser sido recogidos en esas cuentas". De este modo, se refirieron a inversiones previstas en los PGE, entre las que destacaron los "7,5 millones para la nueva estación de trenes; los 1,5 millones para la Alta Velocidad ferroviaria; los 1,5 millones para la rehabilitación de la línea convencional Huelva-Sevilla; los 13,6 millones para la mejora del transporte de mercancías en la línea con Sevilla o los 12 millones destinados a la variante Beas-Trigueros", entre otras. Al PP le gustaría, en todo caso, "que esa misma reunión" se pudiera mantener con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para tratar los numerosos proyectos pendientes en la provincia por parte de la Junta. Esta petición, según recordaron, ha sido formulada tanto por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) como por los alcaldes del PP de la provincia desde hace semanas y, en ningún caso, "ha obtenido respuesta afirmativa por parte de Díaz". A juicio de los populares, cuando el PSOE gobernó en Madrid, en una etapa de bonanza económica, esa formación "no la aprovechó para impulsar ninguna de estas obras". En cambio, destacaron que desde que el PP gobierna "sí que se ha construido la nueva estación, se encuentra muy avanzada la variante Beas-Trigueros o se ha ejecutado el primer trasvase del Condado".