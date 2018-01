"Creo que todo lo que vivamos va a ser mágico y lo espero con muchas ganas"

El bicampeón del mundo de duatlón Emilio Martín encarna este año al Rey Melchor en la capital onubense. Ayer fue coronado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva, por el alcalde, Gabriel Cruz, junto a Alberto Domínguez, redactor gráfico de Huelva Información, y el hostelero Eduardo González (Gaspar). También se le entregó su capa y su cetro a la cantaora Ana de Caro, la Estrella de la Ilusión.

-Medalla de Huelva y de la provincia y ahora Rey Mago, más no se puede pedir

Estoy viviendo estos días con muchas ganas, mucha ilusión y un poquito también de nervios"Yo estoy preparado y las agujetas del día siguiente al 5 de enero las recibiré con gusto"

-La verdad es que no, yo estoy bastante satisfecho con el reconocimiento que tengo tanto institucional como social aquí en mi tierra.

-Un reconocimiento más de la ciudad hacia su persona

-Yo por lo menos lo veo así, que es un reconocimiento más a mi trayectoria deportiva y también, porqué no decirlo porque me lo inculcan bastante siempre, a mi persona, quizás eso sin los méritos deportivos no sería posible, pero a mí, algunas veces, me hace incluso más ilusión que se me reconozca por eso más que por lo otro.

-¿Ha hecho alguna vez de Rey Mago?

-No, ésta es la primera vez.

-¿Cómo está viviendo los días previos?

-Por ahora muy tranquilo porque mi día a día es siempre el mismo: entrenamiento, familia... y los días van pasando como siempre, pero con muchas ganas de que llegue el día 4 de enero por la tarde, para estar aquí en el Ayuntamiento recogiendo las cartas de los niños, y el día 5, por la mañana. Y mirando el tiempo todos los días para ver qué tiempo vamos a tener. Lo estoy viviendo con muchas ganas y mucha ilusión y un poquito también de nervios, porque todo el mundo te dice que es una experiencia única e inolvidable y tengo muchas ganas de vivirla.

-¿Hace falta entrenamiento para afrontar esta nueva experiencia?

-Yo creo que sí. Todo el mundo también coincide en lo mismo. Todo el que ha pasado por esto dice que hace falta entrenamiento porque al día siguiente las agujetas son importantes, pero yo estoy preparado y las agujetas las recibiré con gusto.

-Esta vez cambiará la bicicleta por la carroza real, ¿qué le parece?

-Más cómodo seguro. A lo mejor iré más despacio que con la bicicleta pero no me importa.

-¿Cómo se ve de Rey Melchor?

-Me veo bien, la corona me queda un pelín grande pero con la peluca creo que me quedará bien, así que me veo bien, aunque un poco raro, todavía me cuesta hacerme a la idea, yo creo que hasta que no estemos metidos, el día 4 de enero por la tarde, en plena vorágine no terminaré de hacerme a la idea, pero me pasa muchas veces con muchas cosas, hasta que no estoy metido de lleno en lo que sea, en lo toque en ese momento, me cuesta a veces hacerme a la idea, y eso por una parte es bueno y por otra, malo.

Antes, quizás, cuando era más joven me pasaba lo contrario, me veía demasiado pronto y me ponía muy nervioso y no disfrutaba, muchas veces, de las cosas y con la edad eso lo he ido cambiando y creo que de esta manera disfrutas mucho más todas las experiencias.

-El día 4 de enero será el precalentamiento. Tendrá el primer encuentro con los niños a las puertas del Ayuntamiento de Huelva y vivirá un momento mágico

-La verdad es que sí. Creo que todo lo que vivamos va a ser mágico y lo espero con muchas ganas, pero ese día, quizás, con las caras de ilusión de los niños cuando vengan a entregarnos las cartas tiene que ser algo muy especial. También será muy bonito cuando esté arriba de la carroza, pero no lo vives tan de cerca, por lo que la entrega de las cartas de los niños será uno de los momentos más emotivos y más bonitos.

-¿Quién irá con usted en la comitiva real?

-Mi mujer que vendrá poquito tiempo por su embarazo, pero creo que es una experiencia que tiene que vivir porque esto no va a pasar más en la vida. Mi madre, mi hermano y mi hermana, mi suegro, mi primo y uno de mis mejores amigos. Mi mujer y mi madre se cambiarán entre ellas porque no puede hacer todo el recorrido. Ha sido difícil la elección. Yo pensé que al principio la gente se iba a echar un poco atrás pero qué va, lo comenté y tanto familiares como amigos, todo aquel que no tiene que trabajar o podía, se ha ofrecido y he tenido, hasta incluso, problemas a la hora de elegir.