Cortes de pelo por una buena causa. Los onubenses, en su mayoría chicas jóvenes, acudieron a la convocatoria de la ONG Mechones Solidarios para donar parte de su melena. El objetivo de esta iniciativa, enmarcada en la campaña Tu pelo cuenta, era conseguir la mayor cantidad de cabello natural para realizar pelucas destinadas a mujeres y niñas enfermas de cáncer, que están en tratamiento de quimioterapia.

La Plaza del Antiguo Estadio Colombino, en Isla Chica, se convirtió en una improvisada peluquería al aire libre, donde peluqueras profesionales de la zona procedieron a cortarle la melena a todo aquel que se ofreció a ello. Desde las once de la mañana, cuando se puso en marcha la campaña, hasta las cinco de la tarde, no dejaron de pasar candidatos que se pusieron en las manos de las profesionales de la peluquería para proceder, utilizando una regla, a cortarle un mínimo de veinte centímetros de pelo.

Fueron un total de cuarenta y dos personas, fundamentalmente mujeres, las que participaron ayer en esta campaña. Los participantes aportaron además un donativo de cinco euros. Ésta fue la primera vez que la ONG, que organiza actos de este tipo por toda España, realizaba esta original recogida de pelo en Huelva.

La organizadora del evento, Josefa Marín, destacó la participación de las jóvenes, "se conciencian muchísimo". Virginia Domínguez fue una de las chicas que donó pelo. No era la primera vez que lo hacía, ya lo había hecho antes en una peluquería. Indicó que el proyecto "me parece muy acertado". Explicó que "hay gente que no se puede permitir comprarse una peluca de pelo natural, y si les hace feliz pues adelante, el pelo crece".

Para María Luisa López fue la primera vez que se cortaba el pelo para donarlo. "Creo que es una buena causa, el pelo crece". Ella siempre ha tenido una melena larga, "pero no me importa cambiar por esta causa". También Macarena Daza daba parte de su cabello, más de veinte centímetros, para este fin solidario. "Hay mucha gente que lo necesita, entre ellas niñas, y el pelo crece". Para Daza supuso un cambio total de imagen, ya que nunca se había cortado tanto el cabello.

La ONG Mechones Solidarios, con la que colaboran 800 peluquerías de toda España, tiene en Málaga el taller donde se confeccionan las pelucas, una media de treinta al mes, subrayó Rocío Quattrocchio, responsable de comunicación que comentó que se realizan por encargo de manera artesanal. Se confeccionan a medida y buscando un color parecido al del pelo natural de la solicitante. En cada una de ellas se emplean unas cuarenta horas, "es un trabajo muy laborioso y todo se hace a mano".

Apuntó que las pelucas de pelo natural, "por su alto precio, son inaccesibles para el español medio", y desde la ONG Mechones Solidarios se ofrecen a coste cero para niñas de hasta catorce años y para mujeres sin recursos o con escasos recursos económicos, y a coste de producción para las personas con recursos. "Es bonito dar una parte de ti para ayudar a otras personas".