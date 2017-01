Continúan las pintadas en los azulejos de las hermandades

Las pintadas que comenzaron en la iglesia de la Misericordia y en la Milagrosa, continúan ahora en la de las Agustinas y en la fachada del convento de las Hermanas de la Cruz. En todos los casos, excepto en la Milagrosa, que lo hicieron en la puerta principal, aparecen bajo los azulejos de las imágenes.

Entre los del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Consolación pintaron una esvástica. Miguel Ángel Moreno Romero, presidente de la gestora de la Hermandad de la Buena Muerte, lamentó ayer estos hechos en declaraciones a Huelva Información. "Es una faena extrema y, además del daño, nos están metiendo a nosotros en una guerra de símbolos e insultos en la que no estamos", señala Miguel Ángel Moreno, quien dice que "no hay que darle mucho pábulo, para que no se recreen en esta campaña de pintadas que vienen realizando". La hermandad procederá en los próximos días a la limpieza de la pintada, para lo que están en contacto con la empresa que en su día pintó la fachada, para evitar que al eliminar la pintada se vea afectada por el cambio de color con el resto.

En la jornada de ayer apareció una pintada en la fachada del convento de las Hermanas de la Cruz. En esta ocasión también bajo un azulejo, concretamente en el que tiene la aquí la Hermandad de la Victoria, que se colocó con ocasión de su coronación canónica. En esta ocasión con insultos de "Hijos de puta" y el símbolo comunista de la hoz y el martillo, como firma.

La pintada fue retirada rápidamente por la propia comunidad religiosa. Luis Parrales, hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, lamentó públicamente este hecho. "La primera impresión es que hay quienes no saben vivir en convivencia y las cofradías forman parte de la sociedad onubense, de nuestra Iglesia". Añade que lo que han hecho "es una aberración, una imagen de las hermandades de Semana Santa no hace daño a nadie; hay que saber estar y convivir y los que hacen estas pintadas parece que no lo tienen muy claro".

Rafael López Pavón, hermano mayor de la Misericordia, se sumaba a estas denuncias después de haber sufrido las pintadas en la fachada de su iglesia la pasada semana. Considera que "es un acto de gamberrismo" que espera que no vaya a más, "hasta que se les acabe el bote de la pintura".

La cofradía procedió a eliminar la pintada con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, que procedió al pintado de lo afectado, hasta la altura de los dos azulejos, del Cristo y la Virgen. Espera continuar el pintado hasta completar toda la fachada y evitar el contraste de color, pero eso será tras la Semana Santa.