Contentos pero expectantes

El anuncio de la Junta de Andalucía ha tenido su efecto. Los sindicatos sanitarios lo han entendido como un gesto que valoran por lo que supone dejar una posición de poder y despejar el camino hacia una solución satisfactoria para todas las partes. Las palabras varían pero todas van en la misma línea: desde la decisión "positiva" que ve el Sindicato de Enfermería (Satse), en el "inicio de un nuevo ciclo en la Sanidad andaluza", a la "puerta abierta a la esperanza" que se vislumbra desde el Sindicato Médico (SM) en Huelva. Incluso en la plataforma ciudadana Huelva, por una Sanidad Digna, la más beligerante en los últimos meses, se reconocen "contentos" al entender que "están empezando a ocurrir cosas" y que "se empiezan a asumir responsabilidades". Precisamente Paloma Hergueta, portavoz del foro ciudadano que convocó las dos manifestaciones multitudinarias en Huelva en noviembre y en enero, expresó ayer a este periódico su satisfacción por que "se desatasque el camino", en referencia a las dimisiones del viceconsejero de Salud y del gerente del SAS, "algunos de los responsables del desaguisado sanitario andaluz", aunque, apuntó, "hay más responsables"."Nuestro objetivo no fue nunca que rodaran cabezas. Sólo debía rodar alguna si obstaculizaba el paso. Pero nuestro único propósito es que se solucionen las carencias en materia sanitaria en Huelva". Para ello, aseguró, "esperamos que los nuevos responsables tengan otra actitud y sepan reconocer los problemas existentes, que hasta ahora no han hecho".El recorrido de este movimiento ciudadano, visible en las dos grandes manifestaciones, ha dejado ahora este movimiento en la Consejería de Salud. El secretario provincial del Satse Huelva, Antonio Botello, reconoció ayer su papel, si bien recordó que hay detrás muchos meses de lucha sindical, desde diciembre de 2014, en contra de la fusión planteada."Creemos positivo este cambio de personas, que dará aire fresco, y esperamos que inicie un periodo en el que se tenga en cuenta verdaderamente a los profesionales y, fundamentalmente, a los sindicatos", explicó Botello.El anuncio que hizo el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, no resultó muy preciso para los profesionales. Algunos aún se preguntaban al mediodía si se ampliaría posteriormente la información. Significativo el paso dado por la Junta pero aún con muchas lagunas para valorar realmente el escenario que a partir de ahora se plantea.Sobre todo por ver de qué forma se realizará la reversión de la fusión hospitalaria, que ha afectado en Huelva a 180 profesionales de distintas categorías, según los datos de Satse. Éstos quedarían, en muchos casos, en una difícil situación, explicó Botello, pendientes también de plazas y concursos de oposición y traslado."Todo va a depender ahora de lo que nos pongan encima de la mesa. Fundamentalmente qué servicios se mantendrán, que no nos dejen dos hospitales a medias", apuntó por su parte el presidente del Sindicato Médico de Huelva, Juan Manuel Salguero.La solución ahora sería sencilla y pasaría por el planteamiento de "un proyecto serio y con millones". "Sabemos que hay cosas que se pueden hacer de inmediato, como otras a medio plazo, y también a largo plazo. Pero estamos ya cansados de promesas". De entrada, contó Salguero, solucionar la situación de Atención Primaria, más dotaciones y especialistas en ambos hospitales.Salguero insiste en la idea del proyecto, siempre que sea razonado y viable, y que "no se quede al 50%, como tantas cosas". Planteado de forma correcta, con la participación de los profesionales. Porque, reconoce, "a lo mejor una fusión sería posible si el escenario fuera otro y tuviéramos en funcionamiento dos de los cuatro Chares que prometieron hace 14 años". Pero las soluciones reclamadas van más allá de la fusión. No quieren que se pare ahí el debate tras la derogación de la orden autonómica. "Seguimos teniendo un problema con el Materno-Infantil, los Chares, la carencia de unidad del dolor y de ictus, la falta de ambulancias, de 061 para servicios de urgencia en la Sierra, una Atención Primaria desastrosa...", recuerda Paloma Hergueta, sobre la deuda que mantiene el SAS con Huelva, "todavía en inferioridad respecto a los servicios de que disfrutan otras provincias", señaló también el presidente de SMH."Esperamos que esto no sea una tapadera -añadió Hergueta- y de verdad sea un punto de partida para conseguir algo. Vamos a dar un margen de confianza". Las dos renuncias llegaron ayer después de que la pasada semana el consejero Aquilino Alonso se comprometiera a reunirse con los sindicatos en Huelva para tratar el frente sanitario abierto. Salguero espera que sea cuestión de días que se produzca ese encuentro, acompañado ya con la nueva viceconsejera y el gerente del SAS. Alonso les planteó hace unos días la posibilidad de cambiar el nivel del complejo hospitalario onubense al nivel 1, con una dotación mayor presupuestaria al subir de escalón. No se definió nada pero ya se mostró entonces una voluntad de negociación.El PP fue el único partido que se pronunció ayer en Huelva sobre la derogación de la fusión hospitalaria. Y lo hizo para exigir una reunión urgente con los profesionales y la "rehabilitación de los servicios suprimidos en los hospitales onubenses". El presidente popular en Huelva, Manuel Andrés González, lo concretó: "Dos hospitales completos, con todas las especialidades y servicios", dijo, "como Huelva le ha dicho a la Junta".González, de hecho, evitó hacer una valoración de la medida tomada por Salud en la nota de prensa enviada sobre el tema, pero sí insistió en que "no basta" con la paralización de la fusión y reiteró la exigencia de que "los ciudadanos, cuando vayan a un hospital, tengan todas sus necesidades cubiertas, con todas las especialidades y no tengan que estar peregrinando de un centro a otro".