El Consultivo desautoriza declarar nulo el rescate financiero municipal

Varapalo del Consejo Consultivo de Andalucía al proceso iniciado por el Ayuntamiento de Huelva -gobernado por el PSOE- para que se declare nulo el plan de rescate financiero aprobado cuando gobernaba el PP. La intención del equipo de gobierno con esta medida era recuperar su autonomía financiera y no depender del Ministerio de Hacienda para cuestiones como, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos, cosa que hizo justo después de dar el visto bueno a esta iniciativa. Una vez aprobado el inicio del procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos de junta de gobierno y pleno por los que el Ayuntamiento se acogió al plan de rescate, el Consultivo debía realizar un informe preceptivo sobre el tema, para el que ha emitido un dictamen desfavorable.

El Ayuntamiento esgrimía como causas de nulidad de estos acuerdos que fueron actos dictados por órganos manifiestamente incompetentes -la junta de gobierno local- y que se prescindió "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido.

En su dictamen, que este diario ha podido consultar, el Consultivo coincide en que "carece de discusión alguna" que el competente para solicitar el plan de ajuste es el pleno y no la junta de gobierno local, que es "manifiestamente incompetente". Sin embargo, recuerda que el pleno del Ayuntamiento, en un acuerdo adoptado el 30 de abril de 2014, ratificó la solicitud efectuada por la Junta de Gobierno. Así, en base a la doctrina y jurisprudencia existente, el Consejo Consultivo cree que el pleno, con este acuerdo, asumió los actos de la Junta de Gobierno como propios, por lo que considera que no concurre la causa de nulidad esgrimida.

Con respecto al incumplimiento del procedimiento establecido, se indica en el expediente administrativo que el plazo para efectuar la solicitud referida concluía el 2 de enero de 2014, fecha en la que se adopta el acuerdo de Junta de Gobierno, pero no del pleno, por lo que cabría su nulidad. Sin embargo, el Consultivo recuerda que el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas concedió al Ayuntamiento el trámite de subsanación, de forma que primero le da 10 días más de plazo y, posteriormente, un mes adicional, "cumpliendo el Ayuntamiento con los requerimientos efectuados".

También incide este organismo en que es al Ministerio a quien compete la resolución final de aprobar el plan de ajuste del Ayuntamiento y concederle las medidas de apoyo a la liquidez, algo que hizo en un expediente del 23 de julio de 2014. Para el Consultivo, la omisión del procedimiento como causa de nulidad "operaría no respecto de los acuerdos municipales sino sobre la resolución adoptada por el Ministerio, no resultando competente el Ayuntamiento para revisar un acto administrativo que no le es propio, sino que procede de otra administración".

Tras conocerse el contenido del dictamen, el equipo de gobierno socialista anunció ayer que ha realizado una petición de aclaración al Consejo Consultivo, ya que, según indicó a Huelva Información el portavoz municipal, Manuel Gómez, "hay cuestiones que no nos terminan de cuadrar". Gómez aseguró que el dictamen del organismo "se refiere en muchos casos a la resolución administrativa del Ministerio de Hacienda, y lo que le pedimos es que nos aclare si las decisiones de la junta de gobierno y del pleno son nulas o no, puesto que nosotros no pedimos en ningún momento la anulación de la resolución del Ministerio, ya que no somos competentes para ello".

Según señaló, desde el equipo de gobierno consideran que son "dos procedimientos totalmente diferentes", uno del Ministerio y otro del Ayuntamiento, que convergen al final, y que su petición de nulidad se centra en las decisiones adoptadas por el Consistorio, en junta de gobierno primero y luego en el pleno.

El informe del Consultivo es vinculante, por lo que, si ratifica su dictamen desfavorable, no se podría continuar con la revisión de oficio. Sobre las consecuencias que eso podría tener sobre el Presupuesto de 2016, que se aprobó tras la suspensión cautelar del plan de ajuste, Gómez aseguró que serán los técnicos y los expertos los que digan qué pasa, sobre todo porque el año ya ha concluido. También habrá que ver si la Administración del Estado presenta finalmente un contencioso-administrativo, puesto que ya envió dos requerimientos al Ayuntamiento en los que solicitaba que se retirara el Presupuesto y se anulara la revisión de oficio de los acuerdos que llevaron al plan de ajuste.