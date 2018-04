El Consultivo abre la vía para dejar sin efecto la inclusión del Ayuntamiento de Huelva en el plan de rescate

La puerta se abre para que el Ayuntamiento de la capital elabore un nuevo presupuesto, posibilidad que hasta ahora estaba condicionada por el expediente para revocar la revisión de oficio del acuerdo del Pleno de 2014 por el que el Ayuntamiento de la capital se acogió al plan de rescate.

Tras un primer dictamen desfavorable del Consejo Consultivo Andaluz (CCA), el órgano de consulta ha emitido una aclaración del mismo en la que despeja el camino para que el Ayuntamiento haga sus cuentas. No en vano, la resolución abre la vía para dejar sin efecto el acuerdo del Pleno incluyó al Consistorio en el plan de rescate.

"El Consultivo dice que lo que se produce es una vulneración flagrante y total de la ley. Tacha el acuerdo del plan de rescate de ilegal porque el Ayuntamiento de Huelva no cumplía los requisitos que exigía la ley para incluirse en el Plan de rescate. Así, pone de manifiesto que acogerse a ese plan era voluntario, pero cumpliendo una serie de condiciones que en este caso se incumplían", aseguró esta mañana el alcalde de la capital, Gabriel Cruz.

El dictamen tiene dos partes. Así, en un primer momento el equipo de gobierno se centró en que había "defectos de forma muy severos que deberían de provocar la nulidad de acto". El primer dictamen del CCA fue desfavorable en ese sentido y este último mantiene ese carácter. Sin embargo, en una segunda parte, el órgano dictamina que "el acto del Pleno cuya revisión se pretende es susceptible de revocación".

Entre sus argumentos, el Consultivo destaca que después de que el 19 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento formulase una solicitud de aclaración y ampliación del dictamen, remitió, con fecha 7 de abril de 2017, un escrito complementario en el que se sometía a consideración una nueva causa de nulidad, no esgrimida hasta ese momento.

Concretamente, el escrito pone de relieve la existencia de un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Huelva, de 2 de enero de 2014, por el que dicho órgano advierte de que el Ayuntamiento de Huelva no cumple los requisitos subjetivos previstos en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros, al no concurrir la determinación relativa al ahorro neto prevista en dicho precepto, de manera que el Ayuntamiento no podía acogerse a dichas medidas.

Según el referido escrito de 7 de abril de 2017, el informe de la Intervención se oculta, de manera que en las “propuestas del concejal delegado de Hacienda a los órganos colegiados dicha circunstancia se obvia”, mientras que sí se halla referencia en ellas al incumplimiento de los condicionantes (sólo aplicables a entidades que cumplen el ámbito subjetivo).

El escrito subraya que ningún concejal que no fuese miembro de la Junta de Gobierno tuvo conocimiento del citado informe, cuyo contenido no se transcribe, como se hace con todos los acuerdos de este procedimiento, y ni siquiera se hace referencia a su existencia.