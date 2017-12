El Consistorio relanza la campaña contra la venta ambulante ilegal

Tal y como se acordó en la Mesa del Comercio, el Ayuntamiento de Huelva ha dado un nuevo impulso a la campaña de concienciación puesta en marcha el pasado verano para combatir la venta ambulante en la ciudad, de forma complementaria al plan de acción coordinado entre la Policía Local y la Nacional para acabar con estas prácticas ilícitas.

En esta nueva fase, los mensajes de la campaña -encabezados por el lema No a la venta ambulante ilegal, sí al comercio tradicional, son difundidos en un nuevo soporte publicitario, como son diez relojes-termómetros ubicados en diferentes puntos de la ciudad; y además, se han repartido 15.000 nuevos dípticos en establecimientos del Centro, Isla Chica y La Orden, tras una primera tirada en la que los propios comerciantes distribuyeron 25.000 ejemplares para que calaran en la ciudadanía los riesgos y perjuicios de comprar en puestos de venta ambulante ilegal.

Según señaló ayer el edil de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos, Jesús Manuel Bueno, es importante que esta campaña tenga continuidad e impacto en otros formatos para "afianzar los buenos resultados que está teniendo, frutos que se suman a la intensificación de las inspecciones policiales".

"Necesitamos la complicidad e implicación de la ciudadanía para erradicar estas prácticas. Por tanto, en colaboración con los comerciantes, relanzamos estos mensajes ahora que estamos inmersos en las compras navideñas, para que todo el mundo sea consciente de que con la venta ambulante ilegal, quien compra pone en riesgo su salud y la de los suyos", manifestó.

El concejal también valoró que este tipo de prácticas favorece el timo, el engaño, y el cliente renuncia a sus derechos como consumidor. En el mismo sentido, indicó que el comprador colabora con el deterioro del entorno y la calidad de vida en su ciudad, contribuye a que cierren comercios y empresas y se pierdan puestos de trabajo y además, comprando estos productos se apoya a las mafias.

"No lo olvidemos. No podemos ser cómplices de la explotación laboral que hay detrás de todo esto. Tenemos que tener en cuenta que los puestos ilegales de venta ambulante no pagan impuestos", recordó.