El Consistorio catalogará el edificio de la farmacia para que se mantenga la fachada

El edificio de la antigua farmacia y laboratorio de la calle Concepción formará parte del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios Urbanos de Valores Singulares del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Huelva. Con este instrumento jurídico, el Ayuntamiento se asegura de que los propietarios mantendrán de forma íntegra la fachada del inmueble que data de 1857.

La catalogación fue aprobada ayer de forma inicial por la junta de gobierno local y, según explicó el edil de Urbanismo y Patrimonio Municipal, Manuel Gómez Márquez, aunque el edificio fue declarado en ruina urbanística por el Ayuntamiento hace ya siete años y, a cuentas de un pulso judicial con el inquilino, ha llegado a un estado de grave deterioro, es necesario conservar los elementos singulares que aún se pueden salvar. Con esta inscripción, el edificio quedará catalogado con grado P3, protección limitada a la configuración exterior o fachada.

Tras la información pública en el plazo de un mes, la protección pasará por el Pleno

Según Gómez Márquez, el anterior equipo de gobierno no consideró de interés esta fachada del siglo XIX y sus característicos azulejos, si bien el nuevo gobierno municipal no está dispuesto "a perder más señas de identidad de la Huelva antigua, rincones que aunque no destaquen especialmente por su valor arquitectónico sí son una referencia de nuestro pasado y forman parte del patrimonio sentimental de la ciudad".

La aprobación inicial es el pistoletazo de salida a un procedimiento que aún tiene que someterse a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de un mes y aprobarse definitivamente en el Pleno del Ayuntamiento, previa luz verde de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el inicio del procedimiento ya implica la suspensión de las licencias para la demolición del inmueble. "Hasta que no se adopten las medidas para proteger la fachada y los azulejos no podremos autorizar el derribo del interior del edificio", advirtió el concejal.