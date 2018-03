El Consistorio aportará 100.000 euros al comité de expertos de los fosfoyesos

A diferencia de lo que ocurrió en el último Pleno de la Diputación (entonces los socialistas tumbaron la iniciativa) IU sí logró sacar adelante ayer su propuesta de que en los presupuestos municipales de 2018 se incluya una partida de 100.000 euros para financiar los trabajos del comité de expertos creado por la Mesa de los Fosoyesos, de la que forman parte todos los grupos del Ayuntamiento. Si en mayo no están listas las nuevas cuentas, se hará un modificación presupuestaria con este objetivo, según se comprometió el equipo de gobierno.

Lo consiguió en la sesión ordinaria de ayer, correspondiente al mes de febrero (el Pleno se pospuso al coincidir con el Día de Andalucía), con el apoyo de todos a excepción de Mesa de la Ría, que ante la sorpresa del resto de la Corporación se abstuvo al entender Rafael Gavilán que la iniciativa "no es más que un parche".

En este sentido, expuso que el comité de expertos tiene una serie de "carencias por no tener personalidad jurídica" y, bajo su punto de vista, lo idóneo es crear una comisión formada por la Junta, el Gobierno y el Consistorio -de la que dependería este comité de expertos- para buscar las soluciones adecuadas. Estas administraciones, en su opinión, tendrían que aportar la financiación necesaria según su capacidad presupuestaria. Unos 700.000 euros son los fondos que necesitan los especialistas, si bien hasta ahora sólo la Junta ha hecho una aportación, concretamente de 100.000 euros.

Por más que el presidente del grupo de IU, Pedro Jiménez, recordó esta cuestión, y por más que le dijo a Gavilán que esa propuesta de crear un órgano interadministrativo (Mesa de la Ría la llevó a Pleno en verano de hace dos años) no era óbice para no apoyar la nueva iniciativa, el edil de Mesa de la Ría no dio su brazo a torcer a pesar de que los expertos no pueden continuar sus estudios al no disponer de fondos.

Tampoco le convenció la propuesta de Jiménez -quien expresó su hartazgo por conocer a través de los medios de comunicación las advertencias del coordinador de los expertos, José Borrego, en lugar de acceder a ellas a través de la mesa de los fosfoyesos- de presentar una iniciativa conjunta más adelante en el sentido de la propuesta de Mesa de la Ría pero tras pasar por el órgano de participación.

Por lo menos, con más o menos acierto, Gavilán defendió y argumentó su punto de vista, mientras que el PP ni siquiera ofreció aportación alguna. Así, cuando el turno de palabra llegó a la bancada popular, en la que apenas quedaba un puñado de ediles, Berta Centeno tuvo que avisar a Francisco Moro para que interviniese. Tan afanado estaba el concejal con su iPad, que incluso recibió algún codazo de Berta Centeno ante los avisos del alcalde de que era el turno del principal grupo de la oposición. Pero Moro ni se inmutó: su aportación se limitó a un escueto "la apoyamos", ante el asombro de todos. Así, volvió a enfrascarse en su ordenador, que las 14:30 no es hora de debatir estos asuntos de ciudad.