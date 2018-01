Consistorio, Diputación y sindicatos aplauden las peticiones de la FOE

El Ayuntamiento, la Diputación, los sindicatos CCOO y UGT y el portavoz de la Agrupación de Interés por las Infraestructuras respaldaron ayer (sin fisuras pero con matices en el caso del ente provincial) el ultimátum de los empresarios al Gobierno y a la Junta para que afronten las inversiones pendientes en materia de infraestructuras, de modo que dejen a un lado la confrontación política y la castigadora inacción. Así lo puso de manifiesto la Federación Onubense de Empresarios (FOE) en su última junta directiva, de la que salió un documento de prioridades ya enviado a Íñigo de la Serna y Susana Díaz.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, comparte la reivindicación de la FOE porque, en sus palabras, "ya es hora de que se haga justicia con Huelva". De hecho, con motivo de la reciente celebración del Día de Huelva, ésta fue una de las prioridades de la ciudad que el regidor destacó en su discurso. Es más, según reiteró ayer, hay que huir de la autocomplacencia y el conformismo, ya que las instituciones "tenemos que pelear" por acabar con el déficit histórico de infraestructuras que tanto lastra a Huelva.

"Lo repito cada vez que tengo ocasión: No puede ser una aventura salir de Huelva ni llegar a ella. Es ya demasiado tiempo esperando", manifestó. Esto, según afirmó, atañe a todas las administraciones y a todos los agentes socioeconómicos de la capital y su provincia, por lo que "debe implicarnos y comprometernos a todos" porque "ya no valen más calendarios a futuro".

Si Cruz se puso el mono de alcalde y habló del nosotros, Ignacio Caraballo sólo lanzó dardos contra el Gobierno, por más que desde la FOE se exija el mismo grado de compromiso tanto al Estado como a la Junta. Eso sí, el presidente de la Diputación celebró que los empresarios, "de una vez por todas", se impliquen en la demanda porque "ellos son también "parte doliente de la dejadez del PP con respecto a las infraestructuras del Gobierno".

En su opinión, la provincia atraviesa una situación límite, del mismo modo que otras provincias "padecen también la dejadez del Gobierno del PP y por eso hay una reivindicación manifiesta". Por ello, le parece "muy bien" que toda la sociedad de Huelva esté implicada en esta demanda, que "no es exclusiva de la Diputación, sino de todos los sectores productivos de la provincia y de todos los ciudadanos".

Ante la decisión de la patronal de adoptar una actitud más dinámica e independiente tras acudir a los foros constituidos o promover manifiestos que quedaron en el papel, Caraballo aseguró que si la FOE se descuelga o no de la Agrupación será "un problema de ellos", si bien considera necesario darle un revulsivo al colectivo y, de hecho, esto es algo que ya se analiza por parte de los grupos políticos que tienen presencia en la Diputación: "Ya hemos tenido las primeras reuniones y queremos diseñar una serie de acciones". Y es que, aunque se han puesto en marcha acciones reivindicativas desde la Agrupación, como el envío de escritos a los ministerios, Caraballo se mostró partidario de diseñar actuaciones con "más fuerza", incluso a nivel mediático.

También el secretario general de UGT, Sebastián Donaire, considera que la Agrupación debe ser más dinámica a la hora de pedir "lo que es de justicia" para que Huelva despegue con los potenciales que tiene en turismo, industria y agroalimentaria. A su juicio, hay que dar un paso al frente y exigir a las administraciones que Huelva esté en el lugar que le corresponde.

Por ello, valoró positivamente la postura de la FOE y, aunque desde su organización sindical se hablará con la Agrupación, de la que es miembro, para invitarla a "actuar rápidamente", señaló que UGT andará al lado de todo aquel que, dejando a un lado los colores políticos, busque una solución para Huelva: "Tenemos que trabajar todos de la mano y dejar la confrontación, ya que al final no se avanza, nos perdemos en una disputa permanente y se desvía la atención".

Donaire, en todo caso, considera que la petición de los empresarios no deslegitima a la Agrupación, compuesta por 120 organizaciones, ya que "lo que ellos hacen como FOE es poner un punto de atención importante al señalar que o nos movemos o Huelva será la gran olvidada". En este sentido, valoró que lo que pide la Agrupación es lo mismo que solicita la patronal.

Sin embargo, a diferencia de la Agrupación, los empresarios sí incluyen en su demanda a la Administración autonómica, algo que UGT dice compartir. Al respecto, Donaire apuntó que, aunque "es verdad que las infraestructuras más necesarias dependen del Gobierno" -como la Huelva-Zafra, el AVE o la Presa Alcolea-, también es cierto que otras de menor calado le corresponden a la Junta. Al respecto, el representante sindical afirmó que el problema no es quien ponga el dinero sobre la mesa, sino que nadie lo pone.

"Yo critico al PP y también he criticado al PSOE , que es el partido que ha gobernado en Madrid más tiempo, durante el cual Huelva fue carente en infraestructuras. Los políticos no están defendiendo a Huelva y al ciudadano", reprochó.

En la misma línea, el secretario general de CCOO aseguró que desde su sindicato también llevan años denunciando el gran déficit de infraestructuras y la falta de inversión en obra pública por parte de la Junta y "fundamentalmente del Estado", toda vez que Huelva está "proscrita" en los PGE. Pero Emilio Fernández añadió que la demanda de inversiones se le ha reivindicado al Gobierno central cuanto gobernaba el PSOE, del mismo modo que se le pide a la Administración autonómica que Huelva tenga dotación presupuestaria suficiente para las infraestructuras que dependen de la Junta.

"Nos parece mal que los presupuestos de la Junta estén sin provincializar. Por parte de la Junta se tiene que poner el acento también en el desarrollo de las infraestructuras y además se debe hacer una labor de presión en Madrid, gobierne quien gobierne", afirmó. Desde CCOO refrendan las infraestructuras concretas que pide la FOE y, de hecho, Fernández cree que las peticiones de los empresarios vienen a sumar y complementar la tarea que se hace en la Agrupación de Interés por las Infraestructuras.

El propio portavoz de este órgano mostró ayer su respaldo sin fisuras al ultimátum de la FOE. Así, recordó que tanto desde el CESph como en la Agrupación se trabaja desde hace años con el mismo objetivo. "No podemos seguir como estamos. Hemos hecho manifiestos, reuniones, estudios, hemos priorizado las inversiones y hemos reclamado por activa y por pasiva que se realicen inversiones porque están estrangulando el presente y el futuro de esta provincia. Así que evidentemente respaldamos completamente la petición de los empresarios. Esperemos que todos consigamos que esta provincia despegue", señaló.

Juan José García del Hoyo, quien aseguró que la FOE no ha dejado de formar parte de la Agrupación, remarcó que no se puede decir lo mismo como miembros de una agrupación integrada por muchos miembros, que como CESph o FOE, por ejemplo, si bien en tiende que todos luchan por lo mismo. El problema, bajo su punto de vista, es que "han tenido poco efecto hasta ahora las reivindicaciones" y hay que conseguir que aquellas instituciones que no atienden las peticiones se den cuenta de que Huelva se queda por detrás.

Al portavoz de la Agrupación le parece "perfecto" que también se incluya a la Junta en las demandas, toda vez que la Administración autonómica "se sienta de vez en cuando con el Gobierno para discutir las inversiones a realizar en Andalucía y ahí deben priorizarse las que necesita Huelva". Así, cree que debe ser una prioridad de la Junta y del Gobierno la inversión pública en la provincia.

Según apuntó, desde el año 2000 a la actualidad la inversión pública de la Junta por habitante es positiva por lo que se invirtió hace diez años, si bien en los últimos seis o siete años la Junta también invierte menos en Huelva que la media andaluza. Tal y como recordó, a más inversión, mayor incremento del PIB y en Huelva "estamos muy por debajo de la media por habitante y no crecemos más por culpa de esta falta de inversión".