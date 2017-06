El Consejo Social defiende su papel en la dinámica de la UHU

La defensa de los consejos sociales como un nexo indispensable entre la sociedad y la Universidad fue la idea más repetida en el vigésimo aniversario de la creación del Consejo Social de la Universidad de Huelva (UHU).

El acto tuvo lugar en el Auditorio del Campus del Carmen, situado en la nueva Escuela Técnica Superior de Ingenierías (ETSI) y contó con la presencia de numerosos representantes institucionales y académicos de Huelva.

Hubo distinciones para los antiguos presidentes y secretarios del CS

Fue también un momento para echar un vistazo atrás en la historia de la Onubense. El acto incluyó también la presencia del actual presidente del Consejo Social (CS), Miguel Palacios, así como de sus dos predecesores: Jaime Montaner y Julio Revilla, que tomaron la palabra.

El primero en hacerlo fue Palacios, quien indicó que el Consejo Social debe ser un espacio de colaboración e intercambio. Abogó por que tenga mayor visibilidad en el mundo universitario "para que se nos vea como un elemento útil en el que está representada la sociedad". Para el presidente del CS de la UHU, "la Universidad no es un ente aislado, sino que tiene como destino servir a la ciudadanía, por lo que hay que impulsar el papel del Consejo Social y anticiparse a las necesidades que las empresas puedan presentar y qué respuestas se les puede dar desde la Universidad".

Acto seguido tomó la palabra Jaime Montaner, quien se remontó a los inicios de la Onubense. No en vano, Montaner ejerció distintos cargos representativos por Huelva e institucionales como consejero en la Junta de Andalucía. Hizo referencia al patronato de la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento que sería el germen de la futura Universidad. Montaner comentó que "siempre he apoyado que en la Universidad se cuente con un consejo de administración que no tiene por qué chocar con la autonomía universitaria y la libertad de cátedra". Mostró, por otro lado, su satisfacción por el rumbo que va tomando la Universidad de Huelva, ya que "está apostando por su singularidad".

Julio Revilla sostuvo que "muchas veces en las propias universidades se encuentran reticencias hacia los consejos sociales" y aprovechó la ocasión para resaltar la buena salud económica de la Onubense tras aplicarse el Plan de Reequilibrio Económico "que yo apoyé".

Los dos anteriores presidentes recibieron sendas distinciones con motivo de estos 20 años del Consejo Social. Un tanto de lo mismo sucedió con aquellos que han ejercido de secretarios de ese mismo organismo: José Mora, Javier Ocón y Francisco Baluffo, que fueron los que estuvieron presentes en el acto ya que se ausentaron Antonio Ramos y Ana Patricia Cubillo.

Los representantes de las distintas instituciones también tomaron uso de la palabra, así como el rector en funciones, Francisco Ruiz, quien empezó su intervención felicitando a la rectora electa, María Antonia Peña, por su triunfo electoral de la semana pasada.

Ruiz se detuvo asimismo en subrayar el papel de la UHU como un elemento clave de transformación de la sociedad y cómo desde esta institución se debe contribuir al desarrollo económico y social. El rector tampoco olvidó hacer referencia a dos importantes temas o retos que la Onubense tiene por delante: el mapa de titulaciones y el modelo de financiación.

El acto, presentado por Paloma Contreras, contó también con la actuación del grupo musical O Sister!.