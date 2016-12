"Si tenemos un Congreso plural es para que nos pongamos de acuerdo"

Por su formación como profesor de Literatura, entendió que la poesía era la esencia de la literatura y un espacio de emoción inigualable para los lectores. Sin embargo, desde hace nada menos que dos décadas, José Juan Díaz Trillo tenía la intención de abordar una novela y tenía muy claro el tema. Leyó la versión que hizo en su día el escritor italiano Leonardo Sciascia del Cándido, o el optimismo, de Voltaire, y en 2012 encontró el momento para iniciar la suya propia. Interesado en la Ilustración, movimiento que considera vigente, con la publicación de Cándido en la Asamblea (editorial Point de lunettes) el diputado socialista por Huelva salda ahora su asignatura pendiente como escritor.

-Imagine que soy Cacambo y que usted es Cándido. Le pregunto: ¿qué es el optimismo?

-Para una persona como yo, idealista y que cree en lo mejor de la condición humana, es una condición indispensable para ser revolucionario. Lo dijo Gramsci, no es mía la frase. Que para ser revolucionario de izquierdas había que ser activista. Lo cierto es que en el Cándido, como en la vida, te tropiezas muchas veces. La clave está en reponerte y en seguir construyendo futuro.

-¿Qué tiene el clásico de Voltaire como para que se imponga una reflexión en este momento?

-Ya Montesquieu advirtió en su época de que esta es una novela que tendría que reescribir cada generación. Yo me lo he tomado en serio y he asumido el reto de escribir un Cándido para mi generación. La novela son varias novelas en una, y en la trama cronológica -la más sencilla y la que más se parece al Cándido de Voltaire- hay un recorrido por mi generación, mi tiempo y el mundo que me ha tocado vivir.

-¿El último optimismo universal está en la Ilustración o tras la Segunda Guerra Mundial, con la liberación de París?

-Yo creo que la revolución de la enciclopedia es la que ha tenido más vigencia en el tiempo. En la novela se concluye que el fracaso de los proyectos totalitarios que han querido imponer la igualdad reside en que olvidaron la libertad. La condición humana necesita que se aspire a la igualdad, como yo políticamente, de la libertad individual. Y en la novela aparecen los fracasos de las revoluciones, por ejemplo las latinoamericanas. Éstas fueron incapaces de acuñar algo que hizo la revolución francesa: una moneda donde pone "libertad, igualdad y fraternidad" Hoy por hoy me sigue pareciendo la moneda de mejor curso legal y hasta ilegal.

-La novela se centra en Cándido, corrector en la Asamblea, y en Carlos, un médico y diputado por Badajoz que escribe una versión de la célebre obra de Voltaire. Poco a poco realidad y ficción se mezclan. ¿Qué quiere expresar a través de esta historia?

-La novela arranca con un Cándido que cumple 50 años. Y hay un diputado que quiere escribir un Cándido. La novela es también la historia de la construcción de una novela; de hecho, dura el tiempo justo en que está escribiendo la novela el diputado, y el personaje es con quien habla. Cándido es escéptico, pesimista y está escarmentado por esa biografía que está leyendo al mismo tiempo el lector. Hay dos finales, uno acaba mal y otro bien. Yo lo que quería era expresar a través de esa historia todas las convulsiones y todos los cambios que se han producido en ese periodo de tiempo.

-Desde la llegada de la democracia al movimiento de los indignados.

-Los momentos más importantes de la historia reciente. Esta última historia de nuestro país es la única que está teniendo éxito desde el punto de vista social y político porque vivimos en democracia. España es un país que tropieza tres veces en una piedra terrible que es el enfrentamiento civil: la primera vez con la Reforma en el siglo XVI (aquí nos inventamos la Contrarreforma), luego con la Revolución Francesa (aquí los afrancesados acaban expulsados del país y siempre por detrás estaba esa iglesia intolerante), y el tercer fracaso -bañado en sangre- fue la Guerra Civil. Por lo tanto, de momento el cuarto intento no va mal.

-¿Hemos aprendido la lección?

-Espero que sí. Ya llevamos cuatro décadas de democracia y creo que es un proceso irreversible. Soy optimista en este sentido. Y es irreversible si fortalecemos la democracia representativa, que es otra clave ilustrada y que me parece fundamental.

-¿Tenemos una democracia madura, asentada y valorada por las nuevas generaciones?

-Ha habido un desapego. La crisis ha sido brutal y el mismo capitalismo financiero ha escapado de ella todavía mejor que estaba, lo cual es un fracaso de la política. La política ha sido incapaz de embridar al capitalismo financiero. De ahí, el estado regular de la socialdemocracia, que durante 40 años en Europa construyó el Estado del Bienestar que, de alguna manera, era un blindaje contra la ambición y la avaricia. Esto se ha roto, esos diques que ponía el Estado del Bienestar se han resquebrajado. Pero estamos a tiempo de corregirlo y en este periodo que se ha abierto en nuestro país, sin una mayoría absoluta de derechas, estamos tapando algunas grietas que se habían dañado.

-Hace unos días, el rector de la Onubense dijo que "si Wall Street es el Sancta Sanctorum del capitalismo, las Humanidades deberían ser el emblema principal de la educación". ¿Qué papel juega el valor de la educación para hacer que la sociedad sea mejor en un momento tan convulso?

-Estamos recuperando ambición plural y, en ese sentido, fortaleceremos la democracia. Se ha enriquecido el Congreso con la pluralidad, con la savia nueva que llega a través de todos los partidos, de los clásicos y de los nuevos. Las Humanidades tienen un papel fundamental y la educación debe recuperar espacio para las mismas. No lo digo como profesor de literatura, sino como portavoz adjunto en materia de educación en el Congreso. Estamos abordando lo que este país necesita urgentemente, que es un gran pacto por la educación que dure mucho tiempo y, sobre todo, que repare ese salto atrás que ha querido dar la Lomce. La Lomce nació difunta y está muerta. Pero, durante el tiempo que ha estado moribunda, ha hecho mucho daño, segregando y creando una desigualdad terrible. Estamos en condiciones de recomponer muchas cosas.

-Cuando era candidato al Congreso, en junio, dijo que un Gobierno liderado por Podemos y en el que esté el PSOE no solo era inverosímil sino perjudicial. ¿Lo mantiene?

-Sí. Yo me abstuve. He posibilitado que haya un Gobierno en este país no solo por responsabilidad política. No estoy de acuerdo con los compañeros que votan en conciencia. Este no es un problema de conciencia personal, sino de conciencia plural. Cuando tú perteneces a una organización política parte de esa conciencia cívica la pones a disposición de un proyecto político. Si no estás de acuerdo, te vas. Dicho esto, lo hago por responsabilidad y por convicción porque creo que en aquella respuesta de junio subyacía el hecho de que ir a unas terceras elecciones en este país me parecía una temeridad y era devaluar la democracia. Votar tres veces en un país como España, que está en Europa y es serio, lleva a que la gente no se tome en serio la democracia. Por otra parte, devalúa a los representantes políticos. Si un país como este ahora decide que haya un Congreso plural es para que nos pongamos de acuerdo.

-¿Tan inviable era alcanzar un acuerdo con Podemos?

-Yo decía que era inviable no ya un acuerdo con Podemos -que es posible y, de hecho, gobernamos en algunos sitios con esta fuerza- sino que el problema que veía era que para sumar una mayoría aquello era un galimatías porque había que incorporar a la derecha como Convergencia Democrática. Era mentira que todos fueran partidos de izquierdas, había nacionalistas y era ingobernable. Tenemos 85 diputados y necesitábamos el apoyo de 91. Tú no puedes despreciar en democracia el voto de millones de personas. Yo he estado en la oposición -con un alcalde de derechas que no me gustaba- y tenía que reconocer, cuando él ganaba, que era lo que querían los onubenses. Nosotros lo que hemos hecho es posibilitar que este país salga de un atasco y lo ha hecho un partido que es sinónimo de responsabilidad. Y luego, además, estamos procurando mayor bienestar a la gente. Ahí está el salario mínimo, ya hemos acabado con la reválida y vamos a poner en jaque la reforma laboral.

-¿Pedro Sánchez es el responsable de haber abocado al PSOE a la compleja situación en que se encuentra?

-Él ha sido el secretario general del partido y el candidato. Yo, como he pasado por ahí también en otros ámbitos, creo que uno asume los éxitos y los fracasos. Y la trayectoria del último año no ha sido de éxito para el PSOE.

-¿Qué le parece el papel de la gestora?

-Cumple un papel determinante: asumir el gobierno del partido con toda la legitimidad que da un comité federal en tiempos convulsos como estos. Y a la cabeza hay dos personas que lo están haciendo muy bien. Javier Fernández ha introducido un factor de tranquilidad, de sosiego, y ha permitido que se establezca un diálogo constructivo en el partido. Y luego está Mario Jiménez. Me voy a ahorrar elogios hacia él porque se demuestra todo con su trabajo. No es tarea fácil y, desde luego, quiero dejar bien claro que habrá primarias y habrá congreso.

-¿Hay plataformas, como Militantes en Pie, que apremian a la celebración de ese congreso y esas primarias.

-Yo lo que quiero es que se haga bien. Sin prisas. La diferencia puede ser de dos a tres meses. Es que me parece que abrir un debate sobre que un congreso se haga tres meses antes o después es erróneo. Hay que hacer un buen congreso. Este partido necesita fortalecerse como proyecto y crear un liderazgo. En cuanto a Militantes en pie, vaya todo el respeto por delante. La consideración que tengan los compañeros del momento político, siempre que se haga con nobleza y desde el diálogo, es positiva.

-¿Está quemada Susana Díaz de cara a las primarias?

-No, parece que se ha querido trasladar esa idea de que, de alguna manera, se podía haber visto quemada, pero yo creo que no. En política es muy importante que haya una correspondencia entre tu proyecto político de militantes y el de electores, sobre todo en el PSOE, que es un partido de gobierno, porque gobernando cambiamos las cosas. Las revoluciones en democracia se hacen desde el BOE, no se ha demostrado que chillando en la calle se cambien las leyes. Las leyes se cambian dentro del Congreso, teniendo mayorías. Susana Díaz es una persona que tiene un respaldo orgánico muy sólido porque ha construido un partido fuerte, que es el partido andaluz, y que acaba de ganar unas elecciones hace año y medio en una comunidad con ocho millones de habitantes.