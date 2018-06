De la Concepción al Corazón de Jesús

Cuando en Huelva se habla del Sagrado Corazón de Jesús, en un día como hoy que es su festividad, todas las miradas se dirigen hacia El Polvorín. Allí está su parroquia, pero esa devoción arrancó en la misma parroquia de la Purísima Concepción, donde su párroco y arcipreste de la ciudad, Pedro Román Clavero, intuyó a principios del siglo XX la expansión de la zona y la necesidad de esta parroquia, que hoy es referente para iglesia diocesana de Huelva, como lo fue la labor pastoral de aquel sacerdote.

El culto al Sagrado Corazón de Jesús tuvo siempre una gran importancia en la parroquia de la Purísima Concepción, que en 1889 le dedica una importante capilla a los pies de la nave de la epístola, donde se encuentra desde entonces, acogiendo además el Sagrario.

Las obras se ponen en marcha por iniciativa del párroco y arcipreste José Tomás Lasida y tras acometerse obras de mejora en la iglesia, gracias a la aportación de una suscripción popular. Los contribuyentes a estas obras deseaban además de solar de mármol las naves laterales, arreglo de techumbre y nuevo cancel, "que se abra otra puerta para la comunicación de la sacristía con la iglesia, tapiando la que hoy existe, para dejar una capilla independiente dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, de cuya verja y adorno se hacen cargo".

Las obras cuentan con el informe favorable del arquitecto provincial, Trinidad Gallego, quien indica que se desea "separar una capilla para dedicarla al Sagrado Corazón de Jesús, se necesita para hermanar con su correspondiente de la nave derecha, tapiar la puerta de comunicación que la Iglesia tiene con la sacristía y la apertura de otra en el arco siguiente". Unas obras que estarán concluidas, según la prensa, en abril de 1890.

El culto al Sagrado Corazón de Jesús encontrará en la parroquia de la Concepción un vehículo de difusión con la Asociación del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús que desde finales del siglo XIX celebra solemne novena. Unos cultos que promocionará Pedro Román Clavero, que sustituye a Lasida en 1891.

De la capilla a principios de siglo XX se cuenta con una buena descripción en el inventario de 1906. Se trata de una capilla con cancela de hierro bronceada, con dos imágenes pequeñas y un cuadro del Corazón de María; había otra pintura más de Sagrado Corazón de Jesús en la parte superior del camarín del retablo, donde estaba la escultura Corazón de Jesús que presidía el retablo. La ropa y demás adornos del altar se encontraban en poder de su camarera, Agustina Salvatierra de Cádiz.

Ese mismo año, en 1906, la Guía de Huelva señala que es un altar privilegiado, con indulgencia papal: "Tiene dicha iglesia tres altares privilegiados, el mayor, el del Sagrado Corazón de Jesús y el del Señor de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores".

La devoción irá calando aún más en Huelva y en 1908 las Escuelas que pone en marcha Manuel Siurot, que estuvo especialmente vinculado a Manuel González y Pedro Román Clavero en la promoción educativa, van a llamarse del Sagrado Corazón de Jesús.

Pedro Román Clavero piensa a primeros de 1919 en la necesidad de una parroquia para atender la zona de El Polvorín y Balbueno, la considera como una expansión de su propia feligresía. Insistirá en ello hasta que lo conseguirá y habla ya del incremento de la población con el proyecto de nueva barriada para obreros de la Compañía de Río Tinto.

El culto al Sagrado Corazón de Jesús irá calando aún más con la consagración de España a esta devoción, en 1919.

Al final Román Clavero consigue del Arzobispado que en 1925 se cree la nueva parroquia con carácter independiente dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, aunque no se bendice hasta 1929.

En Huelva, con ocasión del vuelo del Plus Ultra y a iniciativa del arcipreste Pedro Román Clavero, en 1926, se producirá un hecho importante para esta devoción. Se entroniza en el Ayuntamiento onubense el Sagrado Corazón de Jesús por acuerdo municipal y en acto al que acude el arzobispo de Sevilla, el cardenal Ilundaim.

Por el anuncio de los cultos de 1932 se sabe que lo organizaba la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús.

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se mantuvo fiel en la parroquia de la Purísima Concepción, la imagen es de Sebastián Santos, de 1939, que reemplaza a la anterior destruida en el asalto al templo en la Guerra Civil. En la actualidad acoge el sagrario, con lo que comparte así en este espacio la presencia de Jesús Sacramentado que en esta parroquia se encuentra expuesto todas las mañanas, con bendición y reserva antes de la misa de las 12:00. Es, sin duda alguna, la capilla más visitada del templo sin menosprecio de otras queridas advocaciones. La capilla del Sagrado Corazón de Jesús, hoy también del Sagrario, deja ver constantemente un reguero de personas que acuden diariamente a visitarlo, no encontrándose vacía en ningún momento la nave de la epístola en la mirada compartida con Jesús Sacramentado. La devoción le hace no solo heredera de aquellos primeros años, sino que la reafirma en su capilla durante más de un siglo, concretamente en estos últimos 129 años. Una historia, la del Sagrado Corazón de Jesús, que forma parte de la vida diaria del templo más visitado de la ciudad. Por ello, no tendría sentido alguno que quien ha tenido su sitio durante tantos años se tenga que cambiar; más cuando diariamente tiene a muchos devotos.

En la parroquia de la Purísima Concepción se está celebrando un triduo, al igual que en la parroquia del Corazón de Jesús, donde mañana además habrá procesión por la feligresía.