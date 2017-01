Concasa-Yilport se plantea dejar Huelva si se frena el proyecto de Majarabique

Estupefacción, indignación y ganas de marcharse. Éstas son las sensaciones que se viven estos días en Concasa-Yilport ante la incertidumbre generada alrededor del proyecto de nodo logístico en Majarabique que encabeza el Puerto de Huelva. Las fuentes consultadas por Huelva Información señalan que en la compañía turca no dan crédito a la dilación y los problema que han surgido alrededor de esta iniciativa, hasta tal punto que ligan el futuro de su presencia tanto en el muelle onubense como en otras inversiones y proyectos en Andalucía a la buena marcha del mismo. "Si el proyecto de Majarabique se frena o no sale adelante, Concasa-Yilport está dispuesta a irse", afirman tajantes desde el otro lado del teléfono. La situación, por tanto, adquiere un nuevo giro de dramatismo y pone en riesgo una inversión millonaria básica para el futuro del muelle onubense.

Y es que en Concasa-Yilport no se entiende que por "presiones políticas y de otro tipo" se esté poniendo en riesgo un proyecto que "ha costado mucho traer" a Huelva señalan desde las fuentes consultadas. Estas van incluso más allá y afirman "se está transmitiendo una sensación de inseguridad jurídica en Andalucía", puesto que todo el proceso de licitación y adjudicación del nodo logístico en Sevilla se ha atenido a lo marcado por la ley. En dicho escenario, destacan que se puede ejercer un efecto disuasorio para cualquier inversor interesado en instalarse en la comunidad a la vista de que la normativa vigente no se aplica por problemas que nada tienen que ver con circunstancias empresariales. "No puede ser que se pare un proyecto porque sea Sevilla y se espante de esta forma a quien quiere crecer", sentencian las fuentes consultadas.

Las críticas, aunque eluden nombres e instituciones concretas, apuntan claramente a las presiones ejercidas desde parte del empresariado de la capital hispalense para evitar la puesta en marcha del proyecto liderado por la Autoridad Portuaria de Huelva que preside Javier Barrero. A los empresarios y, también, a la actitud de la Junta, que se considera que no está siendo justa con las pretensiones onubenses. Y no solo las onubenses ya que desde la empresa se considera que "el potencial de este proyecto para el desarrollo logístico y económico de Andalucía Occidental, principalmente del eje Huelva-Sevilla-Cádiz, es altísimo y propiciará la instalación en la zona de importantes empresas".

Los interlocutores contactados señalan que el plan estratégico del Puerto, en vigor desde 2012, contempla el desarrollo del tráfico de contenedores, motivo por el que Yilport -una de las principales empresas del mundo en su ámbito- decidió invertir en el mismo para gestionar la terminal marítima de Concasa. Y no solo eso, sino que del desarrollo del proyecto depende otra inversión millonaria para la ampliación de dicha terminal.

La situación en la que se encuentra ahora la puesta en marcha del nodo logístico de Majarabique es la siguiente. Adif ha adjudicado la parcela al Puerto de Huelva y ha rechazado las alegaciones presentadas por el de Sevilla en las que se hacía referencia a una posible competencia desleal. Superado este paso, la Autoridad Portuaria de Huelva ha sacado a licitación la adjudicación de la empresa terminalista de Majarabique, un proceso que se está demorando en exceso. En este sentido, Huelva Información ha podido conocer que sólo una firma ha acudido a la subasta y que el proceso está en situación de parálisis y a la espera de la apertura de los últimos sobres.

Es precisamente esta demora la que preocupa a los inversores en el puerto onubense, que ven con sorpresa cómo asuntos extraempresariales frenan un proyecto de tal calibre. Las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico consideran que es "incomprensible que se pueda frustrar en España un proyecto logístico modélico, razonable y legal por razones absolutamente arbitrarias". Así, concluyen que "ha habido una apuesta clara por Huelva, que tiene un enorme potencial de crecimiento por su conectividad con África y Sudamérica, y la anulación de la licitación del Puerto de Huelva haría inviable el proyecto y provocaría la salida de los inversores internacionales del mismo".