La Comisión Iberoamericana pide el apoyo "de todos" al 525 aniversario

La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado celebró ayer una reunión de trabajo en el Monasterio de La Rábida con motivo de la conmemoración del 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, en el transcurso de la cual se le informó de los actos organizados por la Diputación Provincial de Huelva para la celebración de esta efemérides. El presidente del organismo supramunicipal, Ignacio Caraballo, que agradeció el apoyo brindado por esta institución, que viene a reforzar este 525 aniversario, comentó que "a partir de aquí se inicia una relación que tiene que dar sus frutos".

El presidente de la Comisión Iberoamericana, Gonzalo Robles, subrayó que es una obligación de todos los grupos políticos e instituciones apoyar lo que es el 525 aniversario. Apuntó que en un mundo cada día más globalizado, "en el que cada día estamos más interrelacionados, el potencial de España en América y de América en España y en Europa es muy importante y de ahí tenemos que aprender y sacar todo el provecho que nuestra historia y nuestro presente nos da".

Robles aboga por hacer todo lo posible para que las generaciones futuras "entiendan este legado"

Robles recalcó que "España está muy presente en América Latina y América Latina en Europa a través de España y a partir de ahí debemos trabajar con todas las instituciones de Huelva para engrandecer, para potenciar, para sacar provecho de este 525 aniversario, es una cosa en la que todos nos tenemos que implicar, trabajar y sacar el máximo provecho".

Caraballo señaló que contar con la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado "para nosotros es fundamental". Comentó que "lo que queremos es que nos tiendan una mano, que nos ayuden en una provincia que lo necesitamos, una provincia que indiscutiblemente ha tenido un papel relevante en el cambio de filosofía del mundo".

Robles destacó que "es algo realmente especial dentro del Parlamento español una comisión que se dedica a los temas iberoamericanos, no existe en el Congreso sólo en el Senado, y eso significa la importancia que tiene para la política española todo lo que tiene que ver con Iberoamérica y, en ese contexto, todo lo que tiene importancia para ella pasa por Huelva y por La Rábida". Recordó que a partir del Descubrimiento de América cambia la historia del mundo y la de España, "no se entiende la grandeza de España si no es precisamente por nuestra presencia en América y, en ese sentido, tenemos que hacer todo lo posible para que todas las generaciones presentes y futuras entiendan ese legado y además lo aprovechemos".

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva indicó respecto al apoyo de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado que "para nosotros es fundamental, es un esfuerzo que está haciendo para que Huelva tenga voz, tenga presencia, se nos reconozca en el mundo iberoamericano".

Manifestó que "estamos buscando que nos ayuden a introducirnos en las redes y relaciones internacionales". Explicó que el presidente de la comisión "ha conocido la realidad de este espacio, de los Lugares Colombinos" y se le ha trasladado a los senadores que el organismo supramunicipal está apostando por este 525 aniversario, "no sólo es una apuesta económica en los Lugares Colombinos sino una apuesta por la presencia de Huelva en el mundo, que para nosotros es fundamental y espero conseguirlo. Ellos nos han brindado su ayuda".

La Diputación Provincial de Huelva presentó en la reunión de la Comisión Iberoamericana del Senado, celebrada en la Sala Capitular del Monasterio de La Rábida, los actos organizados con motivo de esta efemérides e incidió en los Premios Iberoamericanos y en el Observatorio Iberoamericano para el Cambio Climático, "que viene a reforzar todo lo que estamos haciendo con el sello iberoamericano". Incidió en que "hemos decidido que ese observatorio permanente, que tanto anhelaban los onubenses, por fin lo tengamos y en algo tan trascendental como el cambio climático". Caraballo agradeció "esa sensibilidad con el mundo iberoamericano y con Huelva" de la Comisión Iberoamericana del Senado, "tenemos esa ilusión de llevar la voz en el mundo".