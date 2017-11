Comerciantes del centro prevén subir un 50% las ventas con el Black Friday

Los comerciantes de las Calles de Centro prevén incrementar un 50% las ventas con el Black Friday. Así lo indicó el presidente de la agrupación, Carlos Moral, que explicó que el porcentaje dependerá de los distintos sectores, aunque "en la mayoría sí que subirán un 50% en relación a un día bueno, un día de Navidad". Apuntó que "la gente aprovecha las ofertas y nosotros hacemos un gran esfuerzo, lo restamos de nuestras ganancias pero se ve recompensado por los ciudadanos, que compran mucho más este día".

El presidente de la Agrupación de las Calles del Centro, acompañado por el concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos, Jesús Manuel Bueno; el director de la Cámara de Comercio de Huelva, Arsenio Martínez, y el presidente de Cruz Roja, Juan José Blanco, presentó ayer las actividades programadas con motivo de esteViernes Negro para dinamizar el casco histórico de la ciudad e incentivar las compras en los comercios. Participarán en esta campaña los 75 establecimientos asociados así como la totalidad de las tiendas y superficies ubicadas en la zona.

La caravana circense recorrerá las calles del centro desde las 19:00 a las 23:00

Moral comentó que no sólo habrá descuentos, también los clientes podrán beneficiarse de promociones con el objeto de que sea como "un día más de Reyes, la idea es que las compras se adelanten al Black Friday para recuperar noviembre, que siempre es un mes difícil para las ventas". Destacó que además se repartirán entre la clientela bolsas reutilizables "para que realicen sus compras y puedan seguir luego utilizándolas". También se les darán golosinas a los niños.

La programación comenzará mañana a las seis de la tarde con un flashmob en la plaza de la Constitución, tras el cual se procederá a la inauguración del alumbrado navideño y a continuación los onubenses podrán disfrutar del Circus Street, una caravana circense con batucada, malabaristas, zancudos, payasos y globoflexia. Ésta partirá del Ayuntamiento y recorrerá todas las calles del centro animando, hasta las once de la noche, a los ciudadanos.

El presidente de los comerciantes agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Huelva y de la Cámara de Comercio, "sin ellos no podríamos haber realizado esto, que creo que será el gran evento del Black Friday en Huelva y que va a atraer a gente de Huelva y la provincia, que vendrá a ver este espectáculo que vamos a organizar".

El concejal de Empleo señaló que ésta es una de las campañas "más esperadas por comerciantes y consumidores". Manifestó que en la Mesa del Comercio "trabajamos a diario" con las asociaciones y "el Ayuntamiento lo único que hace es impulsar las propuestas de estas entidades". Se pretende "que sea un jornada especial" y por ello lo van a hacer coincidir con la inauguración del alumbrado de Navidad, que se extiende a 92 calles de la ciudad. "Vamos a tener un Black Friday con luces de Navidad, una manera de contribuir a la dinamización de la capital y apoyar con ello al sector hostelero y comercial".

Recordó que el 24 de noviembre también comienza la programación navideña organizada por el Consistorio con más de doscientas actividades que se desarrollarán hasta el 6 de enero. Subrayó que el objetivo del equipo de gobierno "es dar vida a la ciudad para que la disfruten sus ciudadanos y para estimular y beneficiar un sector económico fundamental como es el del Comercio y la Hostelería, que tiene mucho que ofrecer".

El director de la Cámara de Comercio de Huelva recordó que desde el organismo cameral llevan desde 2013 colaborando con los comerciantes de la ciudad organizando diferentes actividades encaminadas a dinamizar el centro. Resaltó que este proyecto en concreto se enmarca en el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, financiado con los fondos Feder en un 80% y la Secretaría del Estado de Comercio en un 20% "y el beneficiario es Huelva Centro Shopping".

Aseguró que se ha organizado un programa a medida "para lo que ellos entienden que podría dinamizar, atraer y hacer atractivo el Black Friday, en el que se acumula un volumen muy importante de ventas y, por tanto, es fundamental conseguir atraer a compradores no sólo de Huelva y alrededores sino de otros ámbitos, al amparo no sólo de la actividad comercial sino de otras de dinamización, que no sólo valen para el sector comercial, también para el hostelero y dinamizar la vida de la ciudad en general".

Desde la Cámara de Comercio esperan que se obtengan los resultados previstos, "estas actuaciones son muy importantes para que los resultados finales de las ventas cambien la trayectoria de un sector que está sufriéndolo de manera especialmente como es el comercial".

Cruz Roja participará en esta iniciativa con su programa Contrata sin fecha de caducidad, encaminado a sensibilizar sobre la contratación de personas mayores de 45 años y menores de 30 con dificultad para acceder al mercado laboral