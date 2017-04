Colofón de luz con el Resucitado

Con mucha ilusión, cariño y varios estrenos, la salida del Resucitado por su barrio puso ayer el broche final a las procesiones de la Semana Santa de Huelva. Guiado por Juan León Lozano y a los sones de la Agrupación Musical Santa Cruz, su salida tuvo lugar a las 10:00 de la mañana desde la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en la barriada de la Hispanidad, y recorrió las calles de los alrededores durante algo más de cuatro horas arropado por el cariño de cientos de devotos.

La nueva cruz de guía, obra y regalo de Alonso García Bayo, marcó el recorrido al cortejo, que también estrenó incensarios, navetas, el ropón del pertiguero y la pértiga, así como un juego de diez varas. Poco a poco, las túnicas y morriones blancos con capas de raso celeste llevaron la luz a a los barrios de La Hispanidad y Verdeluz.

También la esperanza. La Hermandad de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Luz sacó a la calle su paso (la virgen no procesiona), que representa la resurrección de Cristo tras salir del sepulcro. Los claveles blancos marcaron la diferencia. El luto dio paso a la alegría y el caminar de los costaleros con la imagen de Elías Rodríguez Picón por las calles de estos barrios se tornó en buena noticia: el triunfo de Cristo sobre la muerte en un domingo más radiante de lo habitual.

Uno de los momentos más emotivos de la procesión llegó cuando ésta pasó por la puerta de la residencia de ancianos Santa Teresa Jornet, donde arrancó los aplausos de los presentes. Las bendiciones y cánticos de las religiosas de la organización surgieron de forma espontánea. Así lo señaló sor Rita, quien explicó que numerosos usuarios del centro viven con mucha alegría la parada del Resucitado a las puertas del asilo.

Una nueva marcha dedicada por la A.M. Santa Cruz a la hermandad -Luz de Resurrección-, enriquecióel repertorio y contribuyó al lucimiento de una estación de penitencia que continuó con sabor a despedida, apurando los últimos toques de incienso que los monaguillos lanzaban al aire ante la mirada de cientos de vecinos que tendrán que esperar un año para ver de nuevo a su Cristo en las calles.

La cuenta atrás ya ha arrancado para esta hermandad que comenzó como asociación parroquial de Verdeluz en el año 2003 y dependiendo de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Los estatutos fueron aprobados por el Obispado en 2005. Su primera salida se realizó en ese 2003 con la imagen del Cristo de la Resurrección, que no procesiona por Carrera Oficial pero que desde entonces pone el broche final a las procesiones de toda la semana de la ciudad, dejando atrás el dolor de la crucifixión. No en vano, Hispanidad y Verdeluz no cantaron ayer a "ese Jesús del madero, sino "al que anduvo en la mar".